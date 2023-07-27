https://ria.ru/20230727/afrika-1886553051.html

Лидер Африканского союза поблагодарил Путина за поддержку

Лидер Африканского союза поблагодарил Путина за поддержку - РИА Новости, 27.07.2023

Лидер Африканского союза поблагодарил Путина за поддержку

Лидеры африканских стран благодарны президенту России Владимиру Путину за поддержку в продвижении интересов континента на международных площадках, заявил в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:22

2023-07-27T11:22

2023-07-27T11:30

африка

форум "россия — африка"

коморские острова

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Лидеры африканских стран благодарны президенту России Владимиру Путину за поддержку в продвижении интересов континента на международных площадках, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани."Мы благодарны президенту Путину, потому что он поддерживает нас в G20, а также поддерживает нас, чтобы у нас было постоянное место на уровне Совета Безопасности (ООН)", - отметил Ассумани, который в четверг принимает участие во встрече с главой российского государства в рамках саммита Россия-Африка.Председатель Африканского союза отметил, что Африка должна "получить свое слово" на международных площадках в эпоху многополярности."У Африки есть свое мнение", - заключил Ассумани.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/zimbabve-1886550624.html

африка

коморские острова

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

африка, форум "россия — африка", коморские острова, в мире