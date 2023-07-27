Лидер Африканского союза поблагодарил Путина за поддержку
Лидер Коморских островов поблагодарил Путина за поддержку Африки на мировых площадках
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани во время интервью в Санкт-Петербурге
Президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани во время интервью в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Лидеры африканских стран благодарны президенту России Владимиру Путину за поддержку в продвижении интересов континента на международных площадках, заявил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
"Мы благодарны президенту Путину, потому что он поддерживает нас в G20, а также поддерживает нас, чтобы у нас было постоянное место на уровне Совета Безопасности (ООН)", - отметил Ассумани, который в четверг принимает участие во встрече с главой российского государства в рамках саммита Россия-Африка.
Председатель Африканского союза отметил, что Африка должна "получить свое слово" на международных площадках в эпоху многополярности.
"У Африки есть свое мнение", - заключил Ассумани.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.