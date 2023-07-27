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Лихачев: Африка обладает огромным потенциалом роста в атомной энергетике - РИА Новости, 27.07.2023
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10:31 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/afrika-1886539153.html
Лихачев: Африка обладает огромным потенциалом роста в атомной энергетике
Лихачев: Африка обладает огромным потенциалом роста в атомной энергетике - РИА Новости, 27.07.2023
Лихачев: Африка обладает огромным потенциалом роста в атомной энергетике
Африканский континент обладает огромным потенциалом роста с точки зрения технологий атомной энергетики, и, как следствие, повышения качества жизни людей, заявил РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:31
2023-07-27T10:31
африка
юар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканский континент обладает огромным потенциалом роста с точки зрения технологий атомной энергетики, и, как следствие, повышения качества жизни людей, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка". "Африка идет к тому, чтобы от пятой части населения Земли стать одной третьей. При этом, если смотреть на электрогенерацию в мире, то в прошлом году было выработано на планете примерно 30 триллионов киловатт-часов электроэнергии, а в Африке - меньше одного. И в этом смысле эта диспропорция не может долго сохраняться", - сказал Лихачев на сессии "Атомные технологии для развития Африки". "Очевидно, что государства Африканского континента будут активно заниматься строительством электрогенерирующих мощностей в ближайшие десятилетия", - добавил Лихачев. По его словам, поэтому африканский континент представляет собой "огромный потенциал роста технологий и качества жизни людей". "Мы уверены, что атомные технологии в ближайшие годы будут востребованы Африкой очень активно", - отметил глава "Росатома". Африка уже "почувствовала вкус" мирного атома - эксплуатируется АЭС в ЮАР, с участием России строится первая атомная станция в Египте, напомнил Лихачев. Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20230727/skhemy-1886531820.html
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африка, юар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, форум "россия — африка"
Африка, ЮАР, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Форум "Россия — Африка"
Лихачев: Африка обладает огромным потенциалом роста в атомной энергетике

Глава "Росатома" Лихачев: Африка обладает огромным потенциалом роста в атомной энергетике

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Африканский континент обладает огромным потенциалом роста с точки зрения технологий атомной энергетики, и, как следствие, повышения качества жизни людей, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка".
«
"Африка идет к тому, чтобы от пятой части населения Земли стать одной третьей. При этом, если смотреть на электрогенерацию в мире, то в прошлом году было выработано на планете примерно 30 триллионов киловатт-часов электроэнергии, а в Африке - меньше одного. И в этом смысле эта диспропорция не может долго сохраняться", - сказал Лихачев на сессии "Атомные технологии для развития Африки".
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"Очевидно, что государства Африканского континента будут активно заниматься строительством электрогенерирующих мощностей в ближайшие десятилетия", - добавил Лихачев.
По его словам, поэтому африканский континент представляет собой "огромный потенциал роста технологий и качества жизни людей".
«
"Мы уверены, что атомные технологии в ближайшие годы будут востребованы Африкой очень активно", - отметил глава "Росатома".
Африка уже "почувствовала вкус" мирного атома - эксплуатируется АЭС в ЮАР, с участием России строится первая атомная станция в Египте, напомнил Лихачев.
Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
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АфрикаЮАРАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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