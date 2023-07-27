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Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
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07:35 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/afrika-1886517888.html
Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке
Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке
Жители Африки хотели бы от мирового сообщества большего внимания к конфликтам, возникающим в регионе, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:35
2023-07-27T07:35
в мире
сомали
африка
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Жители Африки хотели бы от мирового сообщества большего внимания к конфликтам, возникающим в регионе, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. "Мы бы хотели, чтобы международное сообщество обращало больше на нас внимания, когда у нас возникают проблемы на африканском континенте. Не только традиционные конфликты, связанные с вооруженными конфликтами, но и конфликты, возникающие на экономической почве, на почве изменения климата", - сказал Джама "на полях" форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
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В мире, Сомали, Африка, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке

Вице-премьер Сомали: Африка хочет больше внимания мирового сообщества к своим конфликтам

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehНа месте взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте Президентского дворца в Могадишо, Сомали
На месте взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте Президентского дворца в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
На месте взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте Президентского дворца в Могадишо, Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Жители Африки хотели бы от мирового сообщества большего внимания к конфликтам, возникающим в регионе, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама.
"Мы бы хотели, чтобы международное сообщество обращало больше на нас внимания, когда у нас возникают проблемы на африканском континенте. Не только традиционные конфликты, связанные с вооруженными конфликтами, но и конфликты, возникающие на экономической почве, на почве изменения климата", - сказал Джама "на полях" форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Саммит "Россия – Африка"
04:05
 
В миреСомалиАфрикаСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"
 
 
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