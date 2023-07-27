https://ria.ru/20230727/afrika-1886517888.html

Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке

Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке - РИА Новости, 27.07.2023

Вице-премьер Сомали призвал обратить больше внимания к конфликтам в Африке

Жители Африки хотели бы от мирового сообщества большего внимания к конфликтам, возникающим в регионе, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:35

2023-07-27T07:35

2023-07-27T07:35

в мире

сомали

африка

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Жители Африки хотели бы от мирового сообщества большего внимания к конфликтам, возникающим в регионе, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. "Мы бы хотели, чтобы международное сообщество обращало больше на нас внимания, когда у нас возникают проблемы на африканском континенте. Не только традиционные конфликты, связанные с вооруженными конфликтами, но и конфликты, возникающие на экономической почве, на почве изменения климата", - сказал Джама "на полях" форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

сомали

африка

санкт-петербург

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