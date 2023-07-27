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В Сомали призвали найти решение для поставок зерна в Африку

В Сомали призвали найти решение для поставок зерна в Африку - РИА Новости, 27.07.2023

В Сомали призвали найти решение для поставок зерна в Африку

Главы африканских стран, присутствующие на саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, попытаются найти решение для поставок зерна в регион, заявил РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:24

2023-07-27T07:24

2023-07-27T07:24

сомали

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Главы африканских стран, присутствующие на саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, попытаются найти решение для поставок зерна в регион, заявил РИА Новости вице-премьер Сомали Салах Ахмед Джама. "Если зерновая сделка отменена и нет никаких договоренностей, то это серьезная проблема для жителей Сомали и многих африканцев. Я уверен, главы государств, присутствующие на саммите, постараются найти взаимовыгодное решение для обеспечения поставок зерна в африканские страны, мы должны найти его", - сказал Джама. Он добавил, что Сомали является одной из стран, часто страдающих от засухи и изменения климата, в связи с чем изменение глобальных цепочек поставок продовольствия ведет к серьезным проблемам для ее жителей. "В числе многих африканских стран мы выражаем свою озабоченность и говорим, что мы должны найти решение", - заключил вице-премьер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

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