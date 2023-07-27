https://ria.ru/20230727/afrika-1886441069.html

Торговля России со странами Африки

Торговля России со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Торговля России со странами Африки

Второй саммит Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В нем примут участие делегации 49 стран, 17 государств будут представлять их лидеры... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

2023-07-27T08:00

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Второй саммит Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В нем примут участие делегации 49 стран, 17 государств будут представлять их лидеры. Запланировано подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений. Смотрите в инфографике Ria.ru, с какими африканскими странами Россия тесно сотрудничает в настоящее время.

россия

африка

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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