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Торговля России со странами Африки
Торговля России со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Торговля России со странами Африки
Второй саммит Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В нем примут участие делегации 49 стран, 17 государств будут представлять их лидеры... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:00
2023-07-27T08:00
2023-07-27T08:00
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Второй саммит Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В нем примут участие делегации 49 стран, 17 государств будут представлять их лидеры. Запланировано подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений. Смотрите в инфографике Ria.ru, с какими африканскими странами Россия тесно сотрудничает в настоящее время.
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Инфографика, Россия, Африка, Экономика, Торговля, В мире, Международные отношения