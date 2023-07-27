https://ria.ru/20230727/abiturient-1886587836.html

Почти 355 тысяч абитуриентов подали заявления в педвузы

Почти 355 тысяч абитуриентов подали заявления в педвузы - РИА Новости, 27.07.2023

Почти 355 тысяч абитуриентов подали заявления в педвузы

Число заявлений от абитуриентов в основной период приемной кампании 2023 года выросло на 90 тысяч по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество заявлений... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:55

2023-07-27T12:55

2023-07-27T12:55

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

московский педагогический государственный университет

новосибирский государственный педагогический университет

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795994566_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_3b03791657b0a2d0127c100a73c09a6f.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Число заявлений от абитуриентов в основной период приемной кампании 2023 года выросло на 90 тысяч по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество заявлений было подано в Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Новосибирский государственный педагогический университет и Государственный университет просвещения."Желание получить педагогическую специальность в 38 педуниверситетах и их 12 филиалах изъявили почти 355 тысяч человек. Педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника. Молодые люди видят, что в педвузах дают уникальное образование, совмещающее фундаментальные знания и важные практические компетенции, которые пригодятся и в профессиональной деятельности, и в различных сферах жизни. А в будущем их ждет интересная работа, которая даст возможность для саморазвития и совершенствования своего мастерства", – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.25 июля приемные комиссии вузов завершили прием документов на обучение за счет бюджета, 27 июля будут опубликованы конкурсные списки, а зачисление пройдет в два этапа: 28–30 июля – приоритетное для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, с 3 по 9 августа – основной этап. При этом важно не пропустить срок окончания приема оригиналов документов об образовании (28 июля и 3 августа соответственно).В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, педвузы могут провести дополнительное зачисление на них. С 10 августа начинается прием оригиналов документов в рамках дополнительного зачисления по программам бакалавриата и специалитета. Приказы о зачислении должны быть изданы не позднее 14 августа.Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам магистратуры проводится в сроки, установленные организацией. В целом дополнительный прием на обучение завершится не позднее 29 августа.Более подробную информацию можно получить в приемных комиссиях образовательных организаций.В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, входят 38 педагогических вузов. Их задача – обеспечить формирование учителя новой формации, обладающего инновационным мышлением, владеющего современными образовательными технологиями. Кроме того, педвузы сами становятся источниками педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на развитие индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, московский педагогический государственный университет, новосибирский государственный педагогический университет, сн_образование, социальный навигатор