https://ria.ru/20230726/vstrecha-1886447753.html

Минниханов встретился с президентом Сенегала

Минниханов встретился с президентом Сенегала - РИА Новости, 26.07.2023

Минниханов встретился с президентом Сенегала

Сенегал намерен усилить работу по развитию сотрудничества с Татарстаном, потенциал взаимодействия существует в сельском хозяйстве, энергетике, нефтехимии,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:43

2023-07-26T17:43

2023-07-26T17:43

республика татарстан

россия

сенегал

маки салл

рустам минниханов

казань

брикс

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Сенегал намерен усилить работу по развитию сотрудничества с Татарстаном, потенциал взаимодействия существует в сельском хозяйстве, энергетике, нефтехимии, образовании и других сферах, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Сенегала Маки Саллом. "Маки Салл отметил, что намерен усилить работу по развитию взаимоотношений Сенегала и Татарстана, как одного из регионов России… По словам Маки Салла, есть огромный потенциал сотрудничества – это сельское хозяйство, животноводство, сфера энергетики, нефтехимическое направление, а также образование, спорт, туризм", - говорится в сообщении. Президент Сенегала также отметил, что в его стране есть большой спрос на сотрудничество с компанией "Камаз". "Татарстан - мусульманский регион. Я возглавляю страну, в которой 93-95% - мусульмане, наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом, этот пример достоин восхищения, его должны перенять все страны", - добавил Маки Салл. Он также особо подчеркнул тот факт, что Татарстан, с одной стороны, сохранил свою идентичность, а с другой, открыл двери всему новому – нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям. По словам президента Сенегала, его очень впечатлили спортивные объекты Казани. "Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну принять участие в Играх будущего в 2024 году", - сказал он. Как отметил глава Татарстана, объемы торгово-экономического сотрудничества Татарстана с Сенегалом пока невелики. По его словам, Татарстан, как экспортно ориентированный регион с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции. В свою очередь республика готова импортировать товары из Сенегала. Хорошие перспективы есть в области машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей. Минниханов акцентировал внимание на возможностях развития гуманитарных контактов – в образовании, культуре, туризме, спорте и других. Он также пригласил делегации из Сенегала к участию в запланированных в ближайшее время в Татарстане международных событиях, в частности, международном форуме Kazan Digital Week, "Играх будущего", мероприятиях в рамках встречи глав государств БРИКС.

https://ria.ru/20230726/sammit-1886384072.html

https://ria.ru/20230726/dollar-1886324749.html

россия

сенегал

казань

республика татарстан (татарстан)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сенегал, маки салл, рустам минниханов, казань, брикс, республика татарстан (татарстан)