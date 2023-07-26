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Минниханов встретился с президентом Сенегала - РИА Новости, 26.07.2023
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Республика Татарстан
 
17:43 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/vstrecha-1886447753.html
Минниханов встретился с президентом Сенегала
Минниханов встретился с президентом Сенегала - РИА Новости, 26.07.2023
Минниханов встретился с президентом Сенегала
Сенегал намерен усилить работу по развитию сотрудничества с Татарстаном, потенциал взаимодействия существует в сельском хозяйстве, энергетике, нефтехимии,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:43
2023-07-26T17:43
республика татарстан
россия
сенегал
маки салл
рустам минниханов
казань
брикс
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Сенегал намерен усилить работу по развитию сотрудничества с Татарстаном, потенциал взаимодействия существует в сельском хозяйстве, энергетике, нефтехимии, образовании и других сферах, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Сенегала Маки Саллом. "Маки Салл отметил, что намерен усилить работу по развитию взаимоотношений Сенегала и Татарстана, как одного из регионов России… По словам Маки Салла, есть огромный потенциал сотрудничества – это сельское хозяйство, животноводство, сфера энергетики, нефтехимическое направление, а также образование, спорт, туризм", - говорится в сообщении. Президент Сенегала также отметил, что в его стране есть большой спрос на сотрудничество с компанией "Камаз". "Татарстан - мусульманский регион. Я возглавляю страну, в которой 93-95% - мусульмане, наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом, этот пример достоин восхищения, его должны перенять все страны", - добавил Маки Салл. Он также особо подчеркнул тот факт, что Татарстан, с одной стороны, сохранил свою идентичность, а с другой, открыл двери всему новому – нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям. По словам президента Сенегала, его очень впечатлили спортивные объекты Казани. "Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну принять участие в Играх будущего в 2024 году", - сказал он. Как отметил глава Татарстана, объемы торгово-экономического сотрудничества Татарстана с Сенегалом пока невелики. По его словам, Татарстан, как экспортно ориентированный регион с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции. В свою очередь республика готова импортировать товары из Сенегала. Хорошие перспективы есть в области машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей. Минниханов акцентировал внимание на возможностях развития гуманитарных контактов – в образовании, культуре, туризме, спорте и других. Он также пригласил делегации из Сенегала к участию в запланированных в ближайшее время в Татарстане международных событиях, в частности, международном форуме Kazan Digital Week, "Играх будущего", мероприятиях в рамках встречи глав государств БРИКС.
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россия, сенегал, маки салл, рустам минниханов, казань, брикс, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Сенегал, Маки Салл, Рустам Минниханов, Казань, БРИКС, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов встретился с президентом Сенегала

Президент Сенегала заявил о намерении усилить сотрудничество с Татарстаном

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРаис Республики Татарстан Рустам Минниханов
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Сенегал намерен усилить работу по развитию сотрудничества с Татарстаном, потенциал взаимодействия существует в сельском хозяйстве, энергетике, нефтехимии, образовании и других сферах, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Сенегала Маки Саллом.
"Маки Салл отметил, что намерен усилить работу по развитию взаимоотношений Сенегала и Татарстана, как одного из регионов России… По словам Маки Салла, есть огромный потенциал сотрудничества – это сельское хозяйство, животноводство, сфера энергетики, нефтехимическое направление, а также образование, спорт, туризм", - говорится в сообщении.
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Президент Сенегала также отметил, что в его стране есть большой спрос на сотрудничество с компанией "Камаз".
"Татарстан - мусульманский регион. Я возглавляю страну, в которой 93-95% - мусульмане, наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом, этот пример достоин восхищения, его должны перенять все страны", - добавил Маки Салл.
Он также особо подчеркнул тот факт, что Татарстан, с одной стороны, сохранил свою идентичность, а с другой, открыл двери всему новому – нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям.
По словам президента Сенегала, его очень впечатлили спортивные объекты Казани. "Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну принять участие в Играх будущего в 2024 году", - сказал он.
Как отметил глава Татарстана, объемы торгово-экономического сотрудничества Татарстана с Сенегалом пока невелики. По его словам, Татарстан, как экспортно ориентированный регион с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции. В свою очередь республика готова импортировать товары из Сенегала. Хорошие перспективы есть в области машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей.
Минниханов акцентировал внимание на возможностях развития гуманитарных контактов – в образовании, культуре, туризме, спорте и других. Он также пригласил делегации из Сенегала к участию в запланированных в ближайшее время в Татарстане международных событиях, в частности, международном форуме Kazan Digital Week, "Играх будущего", мероприятиях в рамках встречи глав государств БРИКС.
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Республика ТатарстанРоссияСенегалМаки СаллРустам МиннихановКазаньБРИКСРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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