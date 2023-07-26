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Главы МИД Турции и КНР обсудили ситуацию на Украине, сообщил источник
Главы МИД Турции и КНР обсудили ситуацию на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2023
Главы МИД Турции и КНР обсудили ситуацию на Украине, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в среду с прибывшим в Анкару новым главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и положение... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:24
2023-07-26T15:24
2023-07-26T15:36
в мире
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ван и (политик)
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СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в среду с прибывшим в Анкару новым главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и положение уйгуров в КНР, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Новый глава МИД Китая Ван И, назначенный на эту должность во вторник, прибыл в Анкару в среду с первым официальным зарубежным визитом."В ходе переговоров была оценена обстановка на Украине, Ближнем Востоке, глобальная финансовая система. Также обсуждалось положение уйгуров в КНР", - сообщил источник.Также министры обсудили способы увеличения инвестиций для более сбалансированной структуры двусторонней торговли Турции с КНР.Кроме того, Фидан и Ван И обсудили вопросы более эффективного использования механизмов диалога и консультаций между двумя странами, в том числе через межправительственный комитет. Обсуждались также инициативы "Один пояс - один путь" и "Средний коридор" (Транскаспийский транспортный маршрут), проблемы ядерной энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, культуры и туризма.Ожидается, что Ван И примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И новым министром иностранных дел.
https://ria.ru/20230614/kitay-1877935437.html
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в мире, китай, турция, ван и (политик), хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, украина
В мире, Китай, Турция, Ван И (политик), Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина
Главы МИД Турции и КНР обсудили ситуацию на Украине, сообщил источник
Источник: глава МИД Турции Фидан обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию на Украине
СТАМБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в среду с прибывшим в Анкару новым главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и положение уйгуров в КНР, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Новый глава МИД Китая Ван И, назначенный на эту должность во вторник, прибыл в Анкару в среду с первым официальным зарубежным визитом.
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"В ходе переговоров была оценена обстановка на Украине, Ближнем Востоке, глобальная финансовая система. Также обсуждалось положение уйгуров в КНР", - сообщил источник.
Также министры обсудили способы увеличения инвестиций для более сбалансированной структуры двусторонней торговли Турции с КНР.
Кроме того, Фидан и Ван И обсудили вопросы более эффективного использования механизмов диалога и консультаций между двумя странами, в том числе через межправительственный комитет. Обсуждались также инициативы "Один пояс - один путь" и "Средний коридор" (Транскаспийский транспортный маршрут), проблемы ядерной энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, культуры и туризма.
Ожидается, что Ван И примет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
.
Ранее парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана
с должности министра иностранных дел и о назначении главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И новым министром иностранных дел.
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