https://ria.ru/20230726/voyna-1886358263.html

КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны

КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны - РИА Новости, 26.07.2023

КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны

КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны и перенести ее на 7 июля 1937 года, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:12

2023-07-26T13:12

2023-07-26T14:13

япония

дмитрий новиков

китай

германия

госдума рф

кпрф

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны и перенести ее на 7 июля 1937 года, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков."Работа над новым учебником по истории <...>. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, — <...> о временных рамках Второй мировой войны", — сказал парламентарий.Новиков отметил, что партия выступила с идеей установить датой начала войны 7 июля 1937 года — день, когда милитаристская Япония напала на Китай.Сейчас днем начала Второй мировой войны признано 1 сентября 1939-го, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.

https://ria.ru/20230623/istoriya-1879911453.html

япония

китай

германия

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япония, дмитрий новиков, китай, германия, госдума рф, кпрф, в мире, вторая мировая война (1939-1945)