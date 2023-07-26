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КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны - РИА Новости, 26.07.2023
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13:12 26.07.2023 (обновлено: 14:13 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/voyna-1886358263.html
КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны
КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны - РИА Новости, 26.07.2023
КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны
КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны и перенести ее на 7 июля 1937 года, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:12
2023-07-26T14:13
япония
дмитрий новиков
китай
германия
госдума рф
кпрф
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны и перенести ее на 7 июля 1937 года, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.&quot;Работа над новым учебником по истории &lt;...&gt;. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, — &lt;...&gt; о временных рамках Второй мировой войны&quot;, — сказал парламентарий.Новиков отметил, что партия выступила с идеей установить датой начала войны 7 июля 1937 года — день, когда милитаристская Япония напала на Китай.Сейчас днем начала Второй мировой войны признано 1 сентября 1939-го, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.
https://ria.ru/20230623/istoriya-1879911453.html
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япония, дмитрий новиков, китай, германия, госдума рф, кпрф, в мире, вторая мировая война (1939-1945)
Япония, Дмитрий Новиков, Китай, Германия, Госдума РФ, КПРФ, В мире, Вторая мировая война (1939-1945)
КПРФ предложила пересмотреть день начала Второй мировой войны

Депутат Новиков сообщил о предложении КПРФ пересмотреть день начала Второй мировой войны

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны и перенести ее на 7 июля 1937 года, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
«

"Работа над новым учебником по истории <...>. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, — <...> о временных рамках Второй мировой войны", — сказал парламентарий.

Новиков отметил, что партия выступила с идеей установить датой начала войны 7 июля 1937 года — день, когда милитаристская Япония напала на Китай.
Сейчас днем начала Второй мировой войны признано 1 сентября 1939-го, когда гитлеровская Германия напала на Польшу.
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ЯпонияДмитрий НовиковКитайГерманияГосдума РФКПРФВ миреВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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