В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе
Венгерский политик заявил, что ему была неприятна реакция Польши на слова об общей границе
© AP Photo / MTI/Balazs MohaiЛасло Тороцкаи
© AP Photo / MTI/Balazs Mohai
Ласло Тороцкаи . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил в интервью РИА Новости, что его неприятно удивила реакция польских властей на слова об общей венгерско-польской границе.
Ранее Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны властей Украины и Польши.
"Я являюсь в том числе членом венгерско-польской парламентской группы дружбы в Межпарламентском союзе, я несколько раз выступал в Варшаве в День независимости Польши перед сотнями тысяч поляков, поэтому мне категорически неприятна агрессивная реакция польской политической элиты. Но многие из моих польских друзей поздравили меня с моим сообщением, они были рады моему сообщению об исторической польско-венгерской дружбе. Потому что не все поляки забыли, что во время Второй мировой войны, между 1943 и 1945 годами, украинские националисты вырезали на Волыни сто тысяч поляков", - сказал Тороцкаи.
По его словам, "вспышка агрессии" со стороны украинского правительства не была удивительна, поскольку сам Тороцкаи и ряд членов венгерского правительства включены в скандальный список сайта "Миротворец".
"В Закарпатье угнетают венгерское меньшинство, лучшим примером этого является то, что законный лидер закарпатских венгров (председатель Общества венгерской культуры Закарпатья) Ласло Брензович в настоящее время живет в изгнании в Будапеште, его прогнали с родины, ему просто пришлось бежать от террора властей", - сказал Тороцкаи.
Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.