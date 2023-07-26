https://ria.ru/20230726/vengriya-1886322056.html

В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе

В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе - РИА Новости, 26.07.2023

В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе

Лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил в интервью РИА Новости, что его неприятно удивила реакция польских властей на слова об РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:53

2023-07-26T10:53

2023-07-26T11:14

в мире

венгрия

украина

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886320580_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_935843d91afd08a4eaa442b878c9da8b.jpg

БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил в интервью РИА Новости, что его неприятно удивила реакция польских властей на слова об общей венгерско-польской границе. Ранее Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны властей Украины и Польши. "Я являюсь в том числе членом венгерско-польской парламентской группы дружбы в Межпарламентском союзе, я несколько раз выступал в Варшаве в День независимости Польши перед сотнями тысяч поляков, поэтому мне категорически неприятна агрессивная реакция польской политической элиты. Но многие из моих польских друзей поздравили меня с моим сообщением, они были рады моему сообщению об исторической польско-венгерской дружбе. Потому что не все поляки забыли, что во время Второй мировой войны, между 1943 и 1945 годами, украинские националисты вырезали на Волыни сто тысяч поляков", - сказал Тороцкаи. По его словам, "вспышка агрессии" со стороны украинского правительства не была удивительна, поскольку сам Тороцкаи и ряд членов венгерского правительства включены в скандальный список сайта "Миротворец". "В Закарпатье угнетают венгерское меньшинство, лучшим примером этого является то, что законный лидер закарпатских венгров (председатель Общества венгерской культуры Закарпатья) Ласло Брензович в настоящее время живет в изгнании в Будапеште, его прогнали с родины, ему просто пришлось бежать от террора властей", - сказал Тороцкаи. Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199. Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи >>

https://ria.ru/20230726/vengriya-1886294109.html

https://ria.ru/20230726/vengriya-1886305531.html

венгрия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, украина, польша