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В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе - РИА Новости, 26.07.2023
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10:53 26.07.2023 (обновлено: 11:14 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886322056.html
В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе
В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе - РИА Новости, 26.07.2023
В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе
Лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил в интервью РИА Новости, что его неприятно удивила реакция польских властей на слова об РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:53
2023-07-26T11:14
в мире
венгрия
украина
польша
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил в интервью РИА Новости, что его неприятно удивила реакция польских властей на слова об общей венгерско-польской границе. Ранее Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны властей Украины и Польши. "Я являюсь в том числе членом венгерско-польской парламентской группы дружбы в Межпарламентском союзе, я несколько раз выступал в Варшаве в День независимости Польши перед сотнями тысяч поляков, поэтому мне категорически неприятна агрессивная реакция польской политической элиты. Но многие из моих польских друзей поздравили меня с моим сообщением, они были рады моему сообщению об исторической польско-венгерской дружбе. Потому что не все поляки забыли, что во время Второй мировой войны, между 1943 и 1945 годами, украинские националисты вырезали на Волыни сто тысяч поляков", - сказал Тороцкаи. По его словам, "вспышка агрессии" со стороны украинского правительства не была удивительна, поскольку сам Тороцкаи и ряд членов венгерского правительства включены в скандальный список сайта "Миротворец". "В Закарпатье угнетают венгерское меньшинство, лучшим примером этого является то, что законный лидер закарпатских венгров (председатель Общества венгерской культуры Закарпатья) Ласло Брензович в настоящее время живет в изгнании в Будапеште, его прогнали с родины, ему просто пришлось бежать от террора властей", - сказал Тороцкаи. Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199. Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886294109.html
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886305531.html
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в мире, венгрия, украина, польша
В мире, Венгрия, Украина, Польша
В Венгрии отреагировали на слова Польши о венгерско-польской границе

Венгерский политик заявил, что ему была неприятна реакция Польши на слова об общей границе

© AP Photo / MTI/Balazs MohaiЛасло Тороцкаи
Ласло Тороцкаи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / MTI/Balazs Mohai
Ласло Тороцкаи . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил в интервью РИА Новости, что его неприятно удивила реакция польских властей на слова об общей венгерско-польской границе.
Ранее Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны властей Украины и Польши.
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"Я являюсь в том числе членом венгерско-польской парламентской группы дружбы в Межпарламентском союзе, я несколько раз выступал в Варшаве в День независимости Польши перед сотнями тысяч поляков, поэтому мне категорически неприятна агрессивная реакция польской политической элиты. Но многие из моих польских друзей поздравили меня с моим сообщением, они были рады моему сообщению об исторической польско-венгерской дружбе. Потому что не все поляки забыли, что во время Второй мировой войны, между 1943 и 1945 годами, украинские националисты вырезали на Волыни сто тысяч поляков", - сказал Тороцкаи.
По его словам, "вспышка агрессии" со стороны украинского правительства не была удивительна, поскольку сам Тороцкаи и ряд членов венгерского правительства включены в скандальный список сайта "Миротворец".
"В Закарпатье угнетают венгерское меньшинство, лучшим примером этого является то, что законный лидер закарпатских венгров (председатель Общества венгерской культуры Закарпатья) Ласло Брензович в настоящее время живет в изгнании в Будапеште, его прогнали с родины, ему просто пришлось бежать от террора властей", - сказал Тороцкаи.
Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи >>
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