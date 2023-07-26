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Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
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08:34 26.07.2023 (обновлено: 08:57 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886298043.html
Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ
Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ
Киев не должен призывать в ВСУ закарпатских венгров, так как это противоречит результатам референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, заявил лидер... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:34
2023-07-26T08:57
в мире
вооруженные силы украины
венгрия
киев
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БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Киев не должен призывать в ВСУ закарпатских венгров, так как это противоречит результатам референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости."На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово. — Прим. ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию", — сказал политик.Он подчеркнул, что "Наша Родина" требует более решительных действий в интересах закарпатских венгров — не только возвращения права на образование на родном языке, но и подтверждения украинским правительством результатов референдума 1991 года.В апреле министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас очень многих них мобилизуют, порой "весьма грубыми способами".В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с венгерской территории. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для России.По результатам парламентских выборов в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html
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венгрия
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в мире, вооруженные силы украины, венгрия, киев
В мире, Вооруженные силы Украины, Венгрия, Киев
Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ

Лидер партии "Наша Родина": Киев игнорирует итоги референдума об автономии Закарпатья

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Киев не должен призывать в ВСУ закарпатских венгров, так как это противоречит результатам референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости.
"На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово. — Прим. ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию", — сказал политик.
Председатель партии Наша Родина Ласло Тороцкаи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Он подчеркнул, что "Наша Родина" требует более решительных действий в интересах закарпатских венгров — не только возвращения права на образование на родном языке, но и подтверждения украинским правительством результатов референдума 1991 года.
В апреле министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас очень многих них мобилизуют, порой "весьма грубыми способами".
В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с венгерской территории. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для России.
По результатам парламентских выборов в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
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В миреВооруженные силы УкраиныВенгрияКиев
 
 
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