https://ria.ru/20230726/vengriya-1886298043.html

Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ

Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023

Венгерский политик потребовал запретить призывать жителей Закарпатья в ВСУ

Киев не должен призывать в ВСУ закарпатских венгров, так как это противоречит результатам референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, заявил лидер... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:34

2023-07-26T08:34

2023-07-26T08:57

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венгрия

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БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Киев не должен призывать в ВСУ закарпатских венгров, так как это противоречит результатам референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, заявил лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости."На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово. — Прим. ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию", — сказал политик.Он подчеркнул, что "Наша Родина" требует более решительных действий в интересах закарпатских венгров — не только возвращения права на образование на родном языке, но и подтверждения украинским правительством результатов референдума 1991 года.В апреле министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас очень многих них мобилизуют, порой "весьма грубыми способами".В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с венгерской территории. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для России.По результатам парламентских выборов в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.

https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, венгрия, киев