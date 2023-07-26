https://ria.ru/20230726/vengriya-1886296249.html
ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, заявил депутат
ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, заявил депутат - РИА Новости, 26.07.2023
ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, заявил депутат
ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, Будапешту остается только использовать право вето в ЕС и НАТО, заявил лидер крайне правой партии "Наша... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:14
2023-07-26T08:14
2023-07-26T08:14
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
алексей гончаренко
тарас креминь
совет европы
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, Будапешту остается только использовать право вето в ЕС и НАТО, заявил лидер крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости. "Мы давно ощутили, что органы ЕС совершенно не заинтересованы в защите прав коренных европейских меньшинств, поэтому правами закарпатских венгров они тоже не занимаются. Венгрия может воспользоваться инструментом вето в организациях ЕС и НАТО, и надо признать, что венгерское правительство уже несколько раз использовало эту возможность", - сказал Тороцкаи. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Сийярто сообщил также, что в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Евросоюза, на обучение на украинском языке. Сийярто позднее опроверг это заявление, сообщив, что школы венгерского меньшинства в Закарпатье не смогут продолжать работу в прежнем режиме с сентября 2023 года, что является нереальной ситуацией для Европы XXI века. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области на Украине демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886294109.html
https://ria.ru/20230721/paksh-2-1885402978.html
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, алексей гончаренко, тарас креминь, совет европы, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Алексей Гончаренко, Тарас Креминь, Совет Европы, НАТО, Евросоюз
ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, заявил депутат
Лидер венгерской партии: Будапешт использует только вето для защиты соотечественников
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, Будапешту остается только использовать право вето в ЕС и НАТО, заявил лидер крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи в интервью РИА Новости.
"Мы давно ощутили, что органы ЕС совершенно не заинтересованы в защите прав коренных европейских меньшинств, поэтому правами закарпатских венгров они тоже не занимаются. Венгрия может воспользоваться инструментом вето в организациях ЕС и НАТО
, и надо признать, что венгерское правительство уже несколько раз использовало эту возможность", - сказал Тороцкаи.
Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО
Глава венгерского МИД Петер Сийярто
ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы
принял решение обратиться в Венецианскую комиссию
по поводу положения нацменьшинств на Украине
, Будапешт
надеется, что Киев
принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Сийярто сообщил также, что в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском.
В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко
заявил, что Верховная рада
Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Евросоюза, на обучение на украинском языке. Сийярто позднее опроверг это заявление, сообщив, что школы венгерского меньшинства в Закарпатье не смогут продолжать работу в прежнем режиме с сентября 2023 года, что является нереальной ситуацией для Европы
XXI века.
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Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь
заявил, что в школах Закарпатской области
Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево
и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье.
Президент Венгрии Каталин Новак
сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому
замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области на Украине демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
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