Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО
Глава партии в Венгрии: партия "Наша Родина" призовет парламент ветировать расширение НАТО
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" проголосует против членства Швеции в НАТО и призовет национальное собрание наложить вето на расширение альянса, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Ласло Тороцкаи.
«
"Мы однозначно отвергаем расширение НАТО, поэтому будем голосовать против, как голосовали против присоединения Финляндии", - сказал Тороцкаи.
По словам главы партии, такое решение вызвано не поступками шведских политиков, а "мировой политической ситуацией".
При голосовании по членству Финляндии в НАТО депутат от "Нашей Родины" Элёд Новак призвал парламент Венгрии наложить вето на расширение НАТО.
"Мы попросим об этом и в связи с присоединением Швеции к НАТО. Однако, к сожалению, в настоящее время мы являемся единственной партией в венгерском парламенте, которая не выполняет рабским образом приказы евроатлантистов, поэтому есть серьезный шанс, что в итоге только наша фракция единогласно проголосует против", - отметил Тороцкаи.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Глава венгерского МИД подтвердил ранее данное обещание, что Венгрия не станет последней страной, осуществившей ратификацию.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.