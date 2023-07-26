Рейтинг@Mail.ru
Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886294109.html
Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО
Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО - РИА Новости, 26.07.2023
Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО
Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" проголосует против членства Швеции в НАТО и призовет национальное собрание наложить вето на расширение альянса,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T07:36
2023-07-26T07:36
в мире
венгрия
швеция
финляндия
нато
петер сийярто
золтан ковач
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_ea048aa79fe8a683f9f3839d74bd07d9.jpg
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" проголосует против членства Швеции в НАТО и призовет национальное собрание наложить вето на расширение альянса, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Ласло Тороцкаи. "Мы однозначно отвергаем расширение НАТО, поэтому будем голосовать против, как голосовали против присоединения Финляндии", - сказал Тороцкаи. По словам главы партии, такое решение вызвано не поступками шведских политиков, а "мировой политической ситуацией". При голосовании по членству Финляндии в НАТО депутат от "Нашей Родины" Элёд Новак призвал парламент Венгрии наложить вето на расширение НАТО. "Мы попросим об этом и в связи с присоединением Швеции к НАТО. Однако, к сожалению, в настоящее время мы являемся единственной партией в венгерском парламенте, которая не выполняет рабским образом приказы евроатлантистов, поэтому есть серьезный шанс, что в итоге только наша фракция единогласно проголосует против", - отметил Тороцкаи. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Глава венгерского МИД подтвердил ранее данное обещание, что Венгрия не станет последней страной, осуществившей ратификацию. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html
https://ria.ru/20230726/shvetsiya-1886286131.html
венгрия
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f1af5da780681de44eca132e0976c0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, швеция, финляндия, нато, петер сийярто, золтан ковач, виктор орбан
В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, НАТО, Петер Сийярто, Золтан Ковач, Виктор Орбан
Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО

Глава партии в Венгрии: партия "Наша Родина" призовет парламент ветировать расширение НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" проголосует против членства Швеции в НАТО и призовет национальное собрание наложить вето на расширение альянса, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Ласло Тороцкаи.
«
"Мы однозначно отвергаем расширение НАТО, поэтому будем голосовать против, как голосовали против присоединения Финляндии", - сказал Тороцкаи.
По словам главы партии, такое решение вызвано не поступками шведских политиков, а "мировой политической ситуацией".
При голосовании по членству Финляндии в НАТО депутат от "Нашей Родины" Элёд Новак призвал парламент Венгрии наложить вето на расширение НАТО.
"Мы попросим об этом и в связи с присоединением Швеции к НАТО. Однако, к сожалению, в настоящее время мы являемся единственной партией в венгерском парламенте, которая не выполняет рабским образом приказы евроатлантистов, поэтому есть серьезный шанс, что в итоге только наша фракция единогласно проголосует против", - отметил Тороцкаи.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Глава венгерского МИД подтвердил ранее данное обещание, что Венгрия не станет последней страной, осуществившей ратификацию.
Председатель партии Наша Родина Ласло Тороцкаи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации
07:06
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Голосование парламента Венгрии по членству Швеции в НАТО планируют на осень
03:10
 
В миреВенгрияШвецияФинляндияНАТОПетер СийяртоЗолтан КовачВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала