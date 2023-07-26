https://ria.ru/20230726/vengriya-1886294109.html

Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО

Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО - РИА Новости, 26.07.2023

Партия "Наша Родина" призовет парламент Венгрии ветировать расширение НАТО

Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" проголосует против членства Швеции в НАТО и призовет национальное собрание наложить вето на расширение альянса,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T07:36

2023-07-26T07:36

2023-07-26T07:36

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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Венгерская крайне правая партия "Наша Родина" проголосует против членства Швеции в НАТО и призовет национальное собрание наложить вето на расширение альянса, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Ласло Тороцкаи. "Мы однозначно отвергаем расширение НАТО, поэтому будем голосовать против, как голосовали против присоединения Финляндии", - сказал Тороцкаи. По словам главы партии, такое решение вызвано не поступками шведских политиков, а "мировой политической ситуацией". При голосовании по членству Финляндии в НАТО депутат от "Нашей Родины" Элёд Новак призвал парламент Венгрии наложить вето на расширение НАТО. "Мы попросим об этом и в связи с присоединением Швеции к НАТО. Однако, к сожалению, в настоящее время мы являемся единственной партией в венгерском парламенте, которая не выполняет рабским образом приказы евроатлантистов, поэтому есть серьезный шанс, что в итоге только наша фракция единогласно проголосует против", - отметил Тороцкаи. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Глава венгерского МИД подтвердил ранее данное обещание, что Венгрия не станет последней страной, осуществившей ратификацию. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.

https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html

https://ria.ru/20230726/shvetsiya-1886286131.html

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в мире, венгрия, швеция, финляндия, нато, петер сийярто, золтан ковач, виктор орбан