https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации - РИА Новости, 26.07.2023
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации
Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T07:06
2023-07-26T07:06
2023-07-26T07:31
россия
венгрия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886199550_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_76cf3d5f95700654c1ceadb4b4898d21.jpg
БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи."Наша Родина" по результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года получила шесть мест в национальном собрании из 199."Мы принципиально против европейского расширения НАТО (на восток), потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия", — подчеркнул Тороцкаи.Также на осенней сессии он пообещал проголосовать всей фракцией против членства Швеции в военном блоке.Москва неоднократно подчеркивала, что у страны нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств, в то время как НАТО нацелена на экспансию в постсоветское пространство для разжигания конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html
https://ria.ru/20230712/nato-1883858005.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886199550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2798fa005b3146ec96ef085ce537ae37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, нато, в мире
Россия, Венгрия, НАТО, В мире
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации
Лидер партии в Венгрии: экспансия НАТО на восток вредит евразийской цивилизации
БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
"Наша Родина" по результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине
"Мы принципиально против европейского расширения НАТО (на восток), потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия", — подчеркнул Тороцкаи.
Также на осенней сессии он пообещал проголосовать всей фракцией против членства Швеции в военном блоке.
Москва
неоднократно подчеркивала, что у страны нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств, в то время как НАТО нацелена на экспансию в постсоветское пространство для разжигания конфликтов у российских рубежей.
Министр обороны Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО