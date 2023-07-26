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В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации - РИА Новости, 26.07.2023
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07:06 26.07.2023 (обновлено: 07:31 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации - РИА Новости, 26.07.2023
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации
Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T07:06
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БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи."Наша Родина" по результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года получила шесть мест в национальном собрании из 199."Мы принципиально против европейского расширения НАТО (на восток), потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия", — подчеркнул Тороцкаи.Также на осенней сессии он пообещал проголосовать всей фракцией против членства Швеции в военном блоке.Москва неоднократно подчеркивала, что у страны нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств, в то время как НАТО нацелена на экспансию в постсоветское пространство для разжигания конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html
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россия, венгрия, нато, в мире
Россия, Венгрия, НАТО, В мире
В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации

Лидер партии в Венгрии: экспансия НАТО на восток вредит евразийской цивилизации

© AP Photo / Balazs MohaiПредседатель партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи
Председатель партии Наша Родина Ласло Тороцкаи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Balazs Mohai
Председатель партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
"Наша Родина" по результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года получила шесть мест в национальном собрании из 199.
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"Мы принципиально против европейского расширения НАТО (на восток), потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия", — подчеркнул Тороцкаи.
Также на осенней сессии он пообещал проголосовать всей фракцией против членства Швеции в военном блоке.
Москва неоднократно подчеркивала, что у страны нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств, в то время как НАТО нацелена на экспансию в постсоветское пространство для разжигания конфликтов у российских рубежей.
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