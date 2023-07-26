https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html

В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации

В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации - РИА Новости, 26.07.2023

В Венгрии заявили о вреде экспансии НАТО для евразийской цивилизации

Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T07:06

2023-07-26T07:06

2023-07-26T07:31

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БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Расширение НАТО на восток — это американский интерес, несущий ущерб евразийской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи."Наша Родина" по результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года получила шесть мест в национальном собрании из 199."Мы принципиально против европейского расширения НАТО (на восток), потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия", — подчеркнул Тороцкаи.Также на осенней сессии он пообещал проголосовать всей фракцией против членства Швеции в военном блоке.Москва неоднократно подчеркивала, что у страны нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств, в то время как НАТО нацелена на экспансию в постсоветское пространство для разжигания конфликтов у российских рубежей.

https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883858005.html

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россия, венгрия, нато, в мире