https://ria.ru/20230726/urozhay-1886355627.html

ЧС на Каховской ГЭС не сказалась на урожае в Херсонской области

ЧС на Каховской ГЭС не сказалась на урожае в Херсонской области - РИА Новости, 26.07.2023

ЧС на Каховской ГЭС не сказалась на урожае в Херсонской области

Разрушение Каховской ГЭС не сказалась на урожае 2023 года в Херсонской области, но может негативно повлиять на следующий урожай, поэтому прорабатываются... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:05

2023-07-26T13:05

2023-07-26T13:05

россия

херсонская область

днепр (город)

андрей алексеенко

владимир сальдо

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС не сказалась на урожае 2023 года в Херсонской области, но может негативно повлиять на следующий урожай, поэтому прорабатываются возможные решения проблемы, сообщил "России 24" председатель правительства региона Андрей Алексеенко. "Чрезвычайная ситуация произошедшая и разрушение плотины не повлияли на результаты работы предприятий сельского хозяйства этого года. Урожай у нас хороший, где-то даже лучше, чем в прошлом году. Конечно, это скажется на урожае будущего периода. Соответственно мы работаем с наукой сейчас, прорабатывается замена севооборота культур, которые более устойчивы к засухе", - сказал Алексеенко в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что, по его мнению, каких-то катастрофических последствий для сельского хозяйства Херсонской области ЧС на Каховской ГЭС иметь не будет, однако власти региона понимают, что в перспективе нужно будет восстанавливать систему мелиорации. Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо сообщал, что Каховский и Северо-крымский магистральные каналы остались без воды после подрыва Каховской ГЭС, что может привести к потере значительного объема урожая в Херсонской области. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230726/elektrichka-1886343303.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , днепр (город), андрей алексеенко, владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)