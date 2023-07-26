ЧС на Каховской ГЭС не сказалась на урожае в Херсонской области
Глава правительства Херсонской области: ЧП на ГЭС может плохо повлиять на следующий урожай
Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС не сказалась на урожае 2023 года в Херсонской области, но может негативно повлиять на следующий урожай, поэтому прорабатываются возможные решения проблемы, сообщил "России 24" председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Чрезвычайная ситуация произошедшая и разрушение плотины не повлияли на результаты работы предприятий сельского хозяйства этого года. Урожай у нас хороший, где-то даже лучше, чем в прошлом году. Конечно, это скажется на урожае будущего периода. Соответственно мы работаем с наукой сейчас, прорабатывается замена севооборота культур, которые более устойчивы к засухе", - сказал Алексеенко в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что, по его мнению, каких-то катастрофических последствий для сельского хозяйства Херсонской области ЧС на Каховской ГЭС иметь не будет, однако власти региона понимают, что в перспективе нужно будет восстанавливать систему мелиорации.
Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо сообщал, что Каховский и Северо-крымский магистральные каналы остались без воды после подрыва Каховской ГЭС, что может привести к потере значительного объема урожая в Херсонской области.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.