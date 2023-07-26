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Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886296447.html
Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов
Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов - РИА Новости, 26.07.2023
Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов
Украинская военная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту хищения оружия и боеприпасов, в том числе западных образцов, из тыловых украинских частей на РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:14
2023-07-26T08:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей марочко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинская военная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту хищения оружия и боеприпасов, в том числе западных образцов, из тыловых украинских частей на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов... Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. По данным эксперта, факт пропажи вооружения и боеприпасов выявили при прибытии на данный участок мобилизованных украинских военнослужащих. "Украинское командование начало поставлять дополнительный личный состав из числа мобилизованных граждан, который должен был стать на полное довольствие подразделений, несущих службу на краснолиманском направлении. Однако по прибытии "рекрутов" выяснилось, что зарезервированное оружие и боеприпасы отсутствуют на складах, но согласно документации, все было поставлено, в том числе западные образцы", - пояснил Марочко. Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны при закупке продуктов для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 миллионов гривен (порядка 325 тысяч долларов).
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878776992.html
https://ria.ru/20230725/vzyatki-1886074121.html
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в мире, украина, андрей марочко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Марочко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов

Марочко: военная прокуратура Украины возбудила дела по факту хищения оружия и боеприпасов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинская военная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту хищения оружия и боеприпасов, в том числе западных образцов, из тыловых украинских частей на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов... Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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По данным эксперта, факт пропажи вооружения и боеприпасов выявили при прибытии на данный участок мобилизованных украинских военнослужащих.
«
"Украинское командование начало поставлять дополнительный личный состав из числа мобилизованных граждан, который должен был стать на полное довольствие подразделений, несущих службу на краснолиманском направлении. Однако по прибытии "рекрутов" выяснилось, что зарезервированное оружие и боеприпасы отсутствуют на складах, но согласно документации, все было поставлено, в том числе западные образцы", - пояснил Марочко.
Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны при закупке продуктов для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 миллионов гривен (порядка 325 тысяч долларов).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей МарочкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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