https://ria.ru/20230726/ukraina-1886296447.html

Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов

Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов - РИА Новости, 26.07.2023

Марочко: на Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов

Украинская военная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту хищения оружия и боеприпасов, в том числе западных образцов, из тыловых украинских частей на РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:14

2023-07-26T08:14

2023-07-26T08:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей марочко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинская военная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту хищения оружия и боеприпасов, в том числе западных образцов, из тыловых украинских частей на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов... Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. По данным эксперта, факт пропажи вооружения и боеприпасов выявили при прибытии на данный участок мобилизованных украинских военнослужащих. "Украинское командование начало поставлять дополнительный личный состав из числа мобилизованных граждан, который должен был стать на полное довольствие подразделений, несущих службу на краснолиманском направлении. Однако по прибытии "рекрутов" выяснилось, что зарезервированное оружие и боеприпасы отсутствуют на складах, но согласно документации, все было поставлено, в том числе западные образцы", - пояснил Марочко. Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны при закупке продуктов для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 миллионов гривен (порядка 325 тысяч долларов).

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878776992.html

https://ria.ru/20230725/vzyatki-1886074121.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, андрей марочко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)