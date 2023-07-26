https://ria.ru/20230726/tserkov-1886496976.html

Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей

Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей - РИА Новости, 26.07.2023

Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей

Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви (УПЦ) обратились к властям с просьбой прекратить преследование священнослужителей на Украине. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T22:30

2023-07-26T22:30

2023-07-26T22:31

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви (УПЦ) обратились к властям с просьбой прекратить преследование священнослужителей на Украине. "Духовенство и верующие трех епархий УПЦ обратились к властям в связи с заключением наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Во вторник митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой изменить меру пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, который с 14 июля находится в СИЗО", - говорится в телеграмм-канале УПЦ. Этот же канал сообщает, что также во вторник обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры опубликовала Кременчугская епархия. Ранее обращение к властям в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

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украина, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц