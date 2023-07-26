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Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей - РИА Новости, 26.07.2023
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Религия
 
22:30 26.07.2023 (обновлено: 22:31 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/tserkov-1886496976.html
Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей
Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей - РИА Новости, 26.07.2023
Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей
Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви (УПЦ) обратились к властям с просьбой прекратить преследование священнослужителей на Украине. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:30
2023-07-26T22:31
религия
украина
владимир зеленский
россия
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви (УПЦ) обратились к властям с просьбой прекратить преследование священнослужителей на Украине. "Духовенство и верующие трех епархий УПЦ обратились к властям в связи с заключением наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Во вторник митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой изменить меру пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, который с 14 июля находится в СИЗО", - говорится в телеграмм-канале УПЦ. Этот же канал сообщает, что также во вторник обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры опубликовала Кременчугская епархия. Ранее обращение к властям в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей

Духовенство трех епархий УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви (УПЦ) обратились к властям с просьбой прекратить преследование священнослужителей на Украине.
"Духовенство и верующие трех епархий УПЦ обратились к властям в связи с заключением наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Во вторник митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой изменить меру пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, который с 14 июля находится в СИЗО", - говорится в телеграмм-канале УПЦ.
Этот же канал сообщает, что также во вторник обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры опубликовала Кременчугская епархия. Ранее обращение к властям в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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