Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей
Духовенство трех епархий УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Духовенство и верующие трех епархий Украинской Православной Церкви (УПЦ) обратились к властям с просьбой прекратить преследование священнослужителей на Украине.
"Духовенство и верующие трех епархий УПЦ обратились к властям в связи с заключением наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Во вторник митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой изменить меру пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, который с 14 июля находится в СИЗО", - говорится в телеграмм-канале УПЦ.
Этот же канал сообщает, что также во вторник обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры опубликовала Кременчугская епархия. Ранее обращение к властям в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".