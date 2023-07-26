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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2023
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:35
2023-07-26T13:35
2023-07-26T14:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.Сигнал тревоги в Киевской, Полтавской и Житомирской областях сигнал тревоги раздался в 13.30 мск. Через минуту тревога прозвучала в Киеве и других указанных регионах.В Хмельницкой области тревога раздалась в 13.46. Спустя минуту тревога была объявлена в западных областях страны - Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Ровненской и Ивано-Франковской. В Сумской области на северо-востоке Украины тревога прозвучала в 13.56.Ранее воздушная тревога была вновь объявлена в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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киев, украина, вооруженные силы рф, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, Киевская область
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях Украины