https://ria.ru/20230726/trevogu-1886366550.html

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2023

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:35

2023-07-26T13:35

2023-07-26T14:01

специальная военная операция на украине

киев

украина

вооруженные силы рф

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.Сигнал тревоги в Киевской, Полтавской и Житомирской областях сигнал тревоги раздался в 13.30 мск. Через минуту тревога прозвучала в Киеве и других указанных регионах.В Хмельницкой области тревога раздалась в 13.46. Спустя минуту тревога была объявлена в западных областях страны - Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Ровненской и Ивано-Франковской. В Сумской области на северо-востоке Украины тревога прозвучала в 13.56.Ранее воздушная тревога была вновь объявлена в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230725/vzryvy-1886076782.html

киев

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, вооруженные силы рф, киевская область