https://ria.ru/20230726/trevoga-1886452323.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.07.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в среду в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:59
2023-07-26T17:59
2023-07-26T17:59
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога звучит в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Сигнал тревоги был объявлен в 17.41 мск в Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях. Спустя минуту тревога раздалась в остальных указанных регионах. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, сумская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях объявили воздушную тревогу