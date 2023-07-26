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Россия открыта к укреплению связей в военно-технической сфере с Танзанией - РИА Новости, 26.07.2023
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08:22 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/svyazi-1886296866.html
Россия открыта к укреплению связей в военно-технической сфере с Танзанией
Россия открыта к укреплению связей в военно-технической сфере с Танзанией - РИА Новости, 26.07.2023
Россия открыта к укреплению связей в военно-технической сфере с Танзанией
Россия открыта к укреплению связей с Танзанией в военно-технической сфере и готова рассмотреть потребности страны в этой сфере, если подобный запрос поступит,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:22
2023-07-26T08:22
россия
танзания
андрей аветисян
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия открыта к укреплению связей с Танзанией в военно-технической сфере и готова рассмотреть потребности страны в этой сфере, если подобный запрос поступит, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. "Россия открыта для укрепления связей с Танзанией в этой области (военно-технической - ред.). Если Танзания сформулирует свои потребности, то, конечно, мы будем готовы откликнуться и рассмотреть предложения", - сказал Аветисян. "Если взять нынешний год, то в российские военные академии и военные училища приняты более 100 танзанийцев, несколько сотен в настоящее время обучаются в России. Опять же мы готовы увеличивать квоты", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что связи Москвы и Додомы в сфере военного образования развиваются "очень активно". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230725/afrika-1886231249.html
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россия, танзания, андрей аветисян, в мире
Россия, Танзания, Андрей Аветисян, В мире
Россия открыта к укреплению связей в военно-технической сфере с Танзанией

Посол Аветисян заявил о готовности России укреплять военно-технические связи с Танзанией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий возле здания посольства Танзании в Москве
Прохожий возле здания посольства Танзании в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Прохожий возле здания посольства Танзании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия открыта к укреплению связей с Танзанией в военно-технической сфере и готова рассмотреть потребности страны в этой сфере, если подобный запрос поступит, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.
«
"Россия открыта для укрепления связей с Танзанией в этой области (военно-технической - ред.). Если Танзания сформулирует свои потребности, то, конечно, мы будем готовы откликнуться и рассмотреть предложения", - сказал Аветисян.
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«
"Если взять нынешний год, то в российские военные академии и военные училища приняты более 100 танзанийцев, несколько сотен в настоящее время обучаются в России. Опять же мы готовы увеличивать квоты", - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что связи Москвы и Додомы в сфере военного образования развиваются "очень активно".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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