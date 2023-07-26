Рейтинг@Mail.ru
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/soglashenie-1886295971.html
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении - РИА Новости, 26.07.2023
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:07
2023-07-26T08:07
россия
танзания
санкт-петербург
андрей аветисян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265950_0:132:2705:1654_1920x0_80_0_0_906770fa1052f4134ac4f7c54cc49732.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА Новости посол России в Танзании Андрей Аветисян. "На саммите "Россия-Африка" ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами", - сказал Аветисян. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
танзания
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265950_301:0:2705:1803_1920x0_80_0_0_879960bd0ce30b36d1d03e7060eb4e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, танзания, санкт-петербург, андрей аветисян
Россия, Танзания, Санкт-Петербург, Андрей Аветисян
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении

Посол: Россия и Танзания договорятся об авиасообщении на саммите "Россия — Африка"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Самолет заходит на посадку. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА Новости посол России в Танзании Андрей Аветисян.
"На саммите "Россия-Африка" ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами", - сказал Аветисян.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Запад упустил большое возвращение России в Африку
08:00
 
РоссияТанзанияСанкт-ПетербургАндрей Аветисян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала