https://ria.ru/20230726/soglashenie-1886295971.html

Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении

Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении - РИА Новости, 26.07.2023

Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении

Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:07

2023-07-26T08:07

2023-07-26T08:07

россия

танзания

санкт-петербург

андрей аветисян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА Новости посол России в Танзании Андрей Аветисян. "На саммите "Россия-Африка" ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами", - сказал Аветисян. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

танзания

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, танзания, санкт-петербург, андрей аветисян