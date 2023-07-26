https://ria.ru/20230726/soglashenie-1886295971.html
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении - РИА Новости, 26.07.2023
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:07
2023-07-26T08:07
2023-07-26T08:07
россия
танзания
санкт-петербург
андрей аветисян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА Новости посол России в Танзании Андрей Аветисян. "На саммите "Россия-Африка" ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами", - сказал Аветисян. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, танзания, санкт-петербург, андрей аветисян
Россия, Танзания, Санкт-Петербург, Андрей Аветисян
Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении
Посол: Россия и Танзания договорятся об авиасообщении на саммите "Россия — Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении на саммите "Россия-Африка", это упорядочит воздушное сообщение между странами, заявил РИА Новости посол России в Танзании Андрей Аветисян.
"На саммите "Россия-Африка" ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами", - сказал Аветисян.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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