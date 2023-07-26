https://ria.ru/20230726/sobchak-1886231012.html
Ксения Собчак купила виллу на Бали
Ксения Собчак купила виллу на Бали - РИА Новости, 26.07.2023
Ксения Собчак купила виллу на Бали
Телеведущая Ксени Собчак разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором хвастается покупкой дома на острове Бали. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:42
2023-07-26T00:42
2023-07-26T00:42
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Телеведущая Ксени Собчак разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором хвастается покупкой дома на острове Бали. Знаменитость радостно сообщает, что дом еще не достроен, но она уже подписывает документы. "Я решила, что помимо замечательной резиденции в России мне срочно нужно на сказочное Бали. Тут все: двери межкомнатные, фасады и террасы. Реально очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь", – поделилась журналистка. В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Ксении Собчак. Большинство пользователей высмеяло ее за такую покупку и показную роскошь. "А почему Бали? Где патриотизм? Почему не Урюпинск?", "Вот он весь патриотизм наружу лезет", "На Сочи денег не хватило", "Зачем было снимать видео про уехавших из России? Сама же в их числе и оказалась", "Ты для кого это все рассказываешь? Для простого народа?", "Скромности у вас "много", – отреагировали комментаторы.Ксения Собчак часто становится объектом осуждения в Сети. Прошлой осенью она пожаловалась на сложности жизни последних двух лет. В ответ комментаторы заявили, что журналистка не понимает проблем простых людей.
https://ria.ru/20230210/sobchak-1851141335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, россия, ксения собчак, урюпинск, знаменитости, недвижимость, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Бали, Россия, Ксения Собчак, Урюпинск, Знаменитости, Недвижимость, Новости шоу-бизнеса
Ксения Собчак купила виллу на Бали
Телеведущая Ксении Собчак похвасталась в Сети покупкой виллы на острове Бали