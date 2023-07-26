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Ксения Собчак купила виллу на Бали - РИА Новости, 26.07.2023
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Шоубиз
 
00:42 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/sobchak-1886231012.html
Ксения Собчак купила виллу на Бали
Ксения Собчак купила виллу на Бали - РИА Новости, 26.07.2023
Ксения Собчак купила виллу на Бали
Телеведущая Ксени Собчак разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором хвастается покупкой дома на острове Бали. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:42
2023-07-26T00:42
шоубиз
бали
россия
ксения собчак
урюпинск
знаменитости
недвижимость
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Телеведущая Ксени Собчак разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором хвастается покупкой дома на острове Бали. Знаменитость радостно сообщает, что дом еще не достроен, но она уже подписывает документы. "Я решила, что помимо замечательной резиденции в России мне срочно нужно на сказочное Бали. Тут все: двери межкомнатные, фасады и террасы. Реально очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь", – поделилась журналистка. В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Ксении Собчак. Большинство пользователей высмеяло ее за такую покупку и показную роскошь. &quot;А почему Бали? Где патриотизм? Почему не Урюпинск?&quot;, &quot;Вот он весь патриотизм наружу лезет&quot;, &quot;На Сочи денег не хватило&quot;, &quot;Зачем было снимать видео про уехавших из России? Сама же в их числе и оказалась&quot;, &quot;Ты для кого это все рассказываешь? Для простого народа?&quot;, &quot;Скромности у вас &quot;много&quot;, – отреагировали комментаторы.Ксения Собчак часто становится объектом осуждения в Сети. Прошлой осенью она пожаловалась на сложности жизни последних двух лет. В ответ комментаторы заявили, что журналистка не понимает проблем простых людей.
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бали, россия, ксения собчак, урюпинск, знаменитости, недвижимость, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Бали, Россия, Ксения Собчак, Урюпинск, Знаменитости, Недвижимость, Новости шоу-бизнеса
Ксения Собчак купила виллу на Бали

Телеведущая Ксении Собчак похвасталась в Сети покупкой виллы на острове Бали

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Телеведущая Ксени Собчак разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором хвастается покупкой дома на острове Бали.
© @xenia_sobchakКадр видео, опубликованного Ксенией Собчак
Кадр видео, опубликованного Ксенией Собчак
© @xenia_sobchak
Кадр видео, опубликованного Ксенией Собчак
Знаменитость радостно сообщает, что дом еще не достроен, но она уже подписывает документы.
«
"Я решила, что помимо замечательной резиденции в России мне срочно нужно на сказочное Бали. Тут все: двери межкомнатные, фасады и террасы. Реально очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь", – поделилась журналистка.
В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Ксении Собчак. Большинство пользователей высмеяло ее за такую покупку и показную роскошь.
«

"А почему Бали? Где патриотизм? Почему не Урюпинск?", "Вот он весь патриотизм наружу лезет", "На Сочи денег не хватило", "Зачем было снимать видео про уехавших из России? Сама же в их числе и оказалась", "Ты для кого это все рассказываешь? Для простого народа?", "Скромности у вас "много", – отреагировали комментаторы.

Ксения Собчак часто становится объектом осуждения в Сети.
Прошлой осенью она пожаловалась на сложности жизни последних двух лет. В ответ комментаторы заявили, что журналистка не понимает проблем простых людей.
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ШоубизБалиРоссияКсения СобчакУрюпинскЗнаменитостиНедвижимостьНовости шоу-бизнеса
 
 
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