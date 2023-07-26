https://ria.ru/20230726/sobchak-1886231012.html

Ксения Собчак купила виллу на Бали

Ксения Собчак купила виллу на Бали - РИА Новости, 26.07.2023

Ксения Собчак купила виллу на Бали

Телеведущая Ксени Собчак разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором хвастается покупкой дома на острове Бали. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T00:42

2023-07-26T00:42

2023-07-26T00:42

шоубиз

бали

россия

ксения собчак

урюпинск

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недвижимость

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Телеведущая Ксени Собчак разместила на своей странице в соцсети ролик, в котором хвастается покупкой дома на острове Бали. Знаменитость радостно сообщает, что дом еще не достроен, но она уже подписывает документы. "Я решила, что помимо замечательной резиденции в России мне срочно нужно на сказочное Бали. Тут все: двери межкомнатные, фасады и террасы. Реально очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь", – поделилась журналистка. В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию Ксении Собчак. Большинство пользователей высмеяло ее за такую покупку и показную роскошь. "А почему Бали? Где патриотизм? Почему не Урюпинск?", "Вот он весь патриотизм наружу лезет", "На Сочи денег не хватило", "Зачем было снимать видео про уехавших из России? Сама же в их числе и оказалась", "Ты для кого это все рассказываешь? Для простого народа?", "Скромности у вас "много", – отреагировали комментаторы.Ксения Собчак часто становится объектом осуждения в Сети. Прошлой осенью она пожаловалась на сложности жизни последних двух лет. В ответ комментаторы заявили, что журналистка не понимает проблем простых людей.

https://ria.ru/20230210/sobchak-1851141335.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бали, россия, ксения собчак, урюпинск, знаменитости, недвижимость, новости шоу-бизнеса