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Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена
Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена - РИА Новости, 26.07.2023
Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки президентской четы стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T01:02
2023-07-26T01:02
2023-07-26T01:32
в мире
карин жан-пьер
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки президентской четы стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров и сообщила, что ее укусы приравниваются к производственным травмам. Газета New York Post ранее писала, что овчарка Байденов по кличке Коммандер за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, при этом один из них попал в больницу. "Пребывание в Белом доме... - уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу", - сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Она заверила, что к каждому такому инциденту подходят как к "сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте". По словам Жан-Пьер, президентская чета работает над тем, чтобы "сделать ситуацию лучше для всех". Совместно с Секретной службой и персоналом Белого дома формулируются новые правила обучения и выгула животного, определяются места для этого, добавила пресс-секретарь. Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и молодым Мейджором. Президент в декабре того же года сообщил, что завел щенка по кличке Коммандер. Как сообщали СМИ, новую собаку Байдену подарили родственники.
https://ria.ru/20230724/bayden-1886051291.html
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в мире, карин жан-пьер, сша, джо байден
В мире, Карин Жан-Пьер, США, Джо Байден
Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена
Белый дом: агрессивность собаки Байденов объясняется стрессовой обстановкой в резиденции
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки президентской четы стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров и сообщила, что ее укусы приравниваются к производственным травмам.
Газета New York Post ранее писала, что овчарка Байденов по кличке Коммандер за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, при этом один из них попал в больницу.
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"Пребывание в Белом доме... - уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу", - сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
Она заверила, что к каждому такому инциденту подходят как к "сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте".
По словам Жан-Пьер, президентская чета работает над тем, чтобы "сделать ситуацию лучше для всех". Совместно с Секретной службой и персоналом Белого дома формулируются новые правила обучения и выгула животного, определяются места для этого, добавила пресс-секретарь.
Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и молодым Мейджором. Президент в декабре того же года сообщил, что завел щенка по кличке Коммандер. Как сообщали СМИ, новую собаку Байдену подарили родственники.
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