https://ria.ru/20230726/sobaka-1886281882.html

Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена

Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена - РИА Новости, 26.07.2023

Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки президентской четы стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T01:02

2023-07-26T01:02

2023-07-26T01:32

в мире

карин жан-пьер

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки президентской четы стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров и сообщила, что ее укусы приравниваются к производственным травмам. Газета New York Post ранее писала, что овчарка Байденов по кличке Коммандер за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, при этом один из них попал в больницу. "Пребывание в Белом доме... - уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу", - сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Она заверила, что к каждому такому инциденту подходят как к "сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте". По словам Жан-Пьер, президентская чета работает над тем, чтобы "сделать ситуацию лучше для всех". Совместно с Секретной службой и персоналом Белого дома формулируются новые правила обучения и выгула животного, определяются места для этого, добавила пресс-секретарь. Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне 2021 года, и молодым Мейджором. Президент в декабре того же года сообщил, что завел щенка по кличке Коммандер. Как сообщали СМИ, новую собаку Байдену подарили родственники.

https://ria.ru/20230724/bayden-1886051291.html

https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html

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в мире, карин жан-пьер, сша, джо байден