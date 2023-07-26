Голосование парламента Венгрии по членству Швеции в НАТО планируют на осень
Лидер партии в парламенте Венгрии: голосование по членству Швеции в НАТО проведут осенью
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Голосование в венгерском парламенте по вопросу ратификации присоединения Швеции к НАТО состоится в осеннюю парламентскую сессию, заявил в интервью РИА Новости лидер крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
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"Ожидается, что голосовать по поводу присоединения Швеции будем во время осенней сессии", - сказал Тороцкаи.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт постоянно находится в контакте с Анкарой по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Глава венгерского МИД подтвердил ранее данное обещание, что Венгрия не станет последней страной, осуществившей ратификацию.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.