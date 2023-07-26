https://ria.ru/20230726/sdelka-1886326376.html

Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки

Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки - РИА Новости, 26.07.2023

Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки

"Зерновая сделка" с самого начала не была способом решения проблемы, Африка получила менее 3% продовольствия, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:10

2023-07-26T11:10

2023-07-26T14:26

россия

африка

эритрея

владимир путин

оон

зерновая сделка

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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. "Зерновая сделка" с самого начала не была способом решения проблемы, Африка получила менее 3% продовольствия, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам. Черноморская зерновая инициатива истекла 17 июля. "За год некоторые европейцы получили зерно, что хорошо, потому что им оно тоже было нужно. Так что попытка представить все так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит. Она с самого начала не была способом решения проблемы", - сказала Тесфамариам. "Что касается Африки, да - мы получили меньше 3% зерна", - подчеркнула она. После этого, по ее словам, Африка решила, что вместо того, чтобы ждать, она будет сама выращивать свое зерно. "Эфиопия стала производить свою пшеницу. Эритрея увеличила производство на 20%. И другие регионы поступили подобным образом", - указала постпред. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>

https://ria.ru/20230726/dollar-1886324749.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, эритрея, владимир путин, оон, зерновая сделка