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Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки - РИА Новости, 26.07.2023
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11:10 26.07.2023 (обновлено: 14:26 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sdelka-1886326376.html
Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки
Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки - РИА Новости, 26.07.2023
Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки
"Зерновая сделка" с самого начала не была способом решения проблемы, Африка получила менее 3% продовольствия, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:10
2023-07-26T14:26
россия
африка
эритрея
владимир путин
оон
зерновая сделка
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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. "Зерновая сделка" с самого начала не была способом решения проблемы, Африка получила менее 3% продовольствия, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам. Черноморская зерновая инициатива истекла 17 июля. "За год некоторые европейцы получили зерно, что хорошо, потому что им оно тоже было нужно. Так что попытка представить все так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит. Она с самого начала не была способом решения проблемы", - сказала Тесфамариам. "Что касается Африки, да - мы получили меньше 3% зерна", - подчеркнула она. После этого, по ее словам, Африка решила, что вместо того, чтобы ждать, она будет сама выращивать свое зерно. "Эфиопия стала производить свою пшеницу. Эритрея увеличила производство на 20%. И другие регионы поступили подобным образом", - указала постпред. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам &gt;&gt;
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россия, африка, эритрея, владимир путин, оон, зерновая сделка
Россия, Африка, Эритрея, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
Постпред Эритреи назвала зерновую сделку бесполезной для Африки

Постпред Эритреи: зерновая сделка не была способом решения проблемы продовольствия

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. "Зерновая сделка" с самого начала не была способом решения проблемы, Африка получила менее 3% продовольствия, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.
Черноморская зерновая инициатива истекла 17 июля.
«
"За год некоторые европейцы получили зерно, что хорошо, потому что им оно тоже было нужно. Так что попытка представить все так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит. Она с самого начала не была способом решения проблемы", - сказала Тесфамариам.
"Что касается Африки, да - мы получили меньше 3% зерна", - подчеркнула она.
После этого, по ее словам, Африка решила, что вместо того, чтобы ждать, она будет сама выращивать свое зерно. "Эфиопия стала производить свою пшеницу. Эритрея увеличила производство на 20%. И другие регионы поступили подобным образом", - указала постпред.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в минувший понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>
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РоссияАфрикаЭритреяВладимир ПутинООНЗерновая сделка
 
 
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