https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886482226.html
В ЮАР оценили влияние санкций на взаимодействие с Россией
В ЮАР оценили влияние санкций на взаимодействие с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
В ЮАР оценили влияние санкций на взаимодействие с Россией
Введенные против России рядом стран санкции не мешают продуктивному взаимодействию ЮАР и РФ, заявил РИА Новости заместитель министра кооперативного управления и РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:21
2023-07-26T20:21
2023-07-26T20:25
юар
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брикс
китай
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Введенные против России рядом стран санкции не мешают продуктивному взаимодействию ЮАР и РФ, заявил РИА Новости заместитель министра кооперативного управления и традиционных дел республики Паркс Тау."Россия является важным членом БРИКС и основным игроком, и мы в курсе введенных против нее санкций, и продолжаем сотрудничать с Россией в разгар всего этого, а также пытаемся найти пути преодоления вызовов санкций, потому что у нас есть планы, которыми мы можем воспользоваться для того, чтобы развивать наши отношения и лучше служить нашему народу", – сказал он.По его словам, есть ряд областей, по которым ЮАР сотрудничает с Россией по линии БРИКС в целях улучшения жизни народа страны."С Россией мы имеем взаимопродуктивное взаимодействие, в частности, по ряду областей, связанных с сотрудничеством в области местного самоуправления и в сообществе БРИКС по инвестиционным возможностям для использования в целях улучшения жизни нашего народа", – добавил Тау.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.
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юар, россия, брикс, китай
ЮАР, Россия, БРИКС, Китай
В ЮАР оценили влияние санкций на взаимодействие с Россией
Южноафриканский министр Тау: санкции не стали помехой для взаимодействия с Россией