https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886355787.html

Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям

Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям - РИА Новости, 26.07.2023

Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям

Министерство юстиции РФ задумалось о создании международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по незаконным... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:06

2023-07-26T13:06

2023-07-26T13:07

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

санкт-петербург

форум "россия — африка"

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ задумалось о создании международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по незаконным санкциям, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута (международного договора – ред.), который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока. Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках второго саммита "Россия-Африка" в Петербурге. Министр не пояснил, в чем будет заключаться суть такого документа.

https://ria.ru/20230614/abramchenko-1877815623.html

санкт-петербург

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константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), санкт-петербург, форум "россия — африка", санкции в отношении россии