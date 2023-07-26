Рейтинг@Mail.ru
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 26.07.2023 (обновлено: 13:07 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886355787.html
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям - РИА Новости, 26.07.2023
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям
Министерство юстиции РФ задумалось о создании международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по незаконным... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:06
2023-07-26T13:07
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
санкт-петербург
форум "россия — африка"
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841647899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc07f3b6f626892b44133740521dfe31.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ задумалось о создании международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по незаконным санкциям, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута (международного договора – ред.), который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока. Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках второго саммита "Россия-Африка" в Петербурге. Министр не пояснил, в чем будет заключаться суть такого документа.
https://ria.ru/20230614/abramchenko-1877815623.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841647899_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_51ab4ec64a5937d68d198c6e02e772a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), санкт-петербург, форум "россия — африка", санкции в отношении россии
Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка", Санкции в отношении России
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям

Глава Минюста Чуйченко призвал создать щит от иностранных судебных решений по санкциям

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр юстиции России Константин Чуйченко
Министр юстиции России Константин Чуйченко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Министр юстиции России Константин Чуйченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ задумалось о создании международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по незаконным санкциям, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута (международного договора – ред.), который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока. Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках второго саммита "Россия-Африка" в Петербурге.
Министр не пояснил, в чем будет заключаться суть такого документа.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Виктория Абрамченко: урок с санкциями Россия выучила
14 июня, 10:00
 
Константин ЧуйченкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Санкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала