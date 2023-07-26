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Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям - РИА Новости, 26.07.2023
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям
Министерство юстиции РФ задумалось о создании международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по незаконным... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:06
2023-07-26T13:06
2023-07-26T13:07
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
санкт-петербург
форум "россия — африка"
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ задумалось о создании международного договора, который бы запрещал исполнение в России иностранных судебных актов по незаконным санкциям, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута (международного договора – ред.), который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока. Сейчас важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков", - сказал он, выступая на круглом столе в рамках второго саммита "Россия-Африка" в Петербурге. Министр не пояснил, в чем будет заключаться суть такого документа.
https://ria.ru/20230614/abramchenko-1877815623.html
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константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), санкт-петербург, форум "россия — африка", санкции в отношении россии
Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка", Санкции в отношении России
Глава Минюста призвал создать "щит" от решений западных судов по санкциям
Глава Минюста Чуйченко призвал создать щит от иностранных судебных решений по санкциям