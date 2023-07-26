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На саммите Россия — Африка обсудят зерновую сделку и мирный атом - РИА Новости, 26.07.2023
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14:20 26.07.2023 (обновлено: 22:21 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/sammit-1886384072.html
На саммите Россия — Африка обсудят зерновую сделку и мирный атом
На саммите Россия — Африка обсудят зерновую сделку и мирный атом - РИА Новости, 26.07.2023
На саммите Россия — Африка обсудят зерновую сделку и мирный атом
Африканские государства подвергаются беспрецедентному давлению перед участием в саммите "Россия - Африка", но, несмотря на это, он откроется уже 27 июля и в нем РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:20
2023-07-26T22:21
россия
африка
бурунди
олег озеров
дмитрий песков
владимир путин
всемирный банк
мвф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Африканские государства подвергаются беспрецедентному давлению перед участием в саммите "Россия - Африка", но, несмотря на это, он откроется уже 27 июля и в нем поучаствуют 49 делегаций из африканских стран. Среди тем для обсуждения зерновая сделка и торговля России зерном и удобрениями с африканскими странами, сотрудничество в сфере мирного атома и защита государственного суверенитета. По мнению эксперта, одним из перспективных направлений России в Африке может быт энергетика. Сделка, атом, суверенитет На саммите подпишут десятки двухсторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Также, по словам Озерова, Россия на саммите предложит странам Африки решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки. Помимо этого, обсудят и саму зерновую сделку - как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, саммит важен для обсуждения соглашения и усилий России в поддержании мировых рынков. Кроме того, как следует из опубликованных за несколько дней до саммита документов на официальном портале правовой информации, Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне обменяется с коллегами из Африки опытом защиты суверенитета, противодействия внешнему вмешательству, сообщил глава комиссии ГД Василий Пискарев. Беспрецедентное давление Как также рассказывал РИА Новости Озеров, на страны Африки оказывается перманентное давление по различным каналам: по его словам, дипломатический корпус западных стран буквально ежедневно отговаривает африканцев от поездки в Россию и требует от них выбрать лагерь: "либо вы с нами, либо вы против нас". Кроме политического и дипломатического, также рассказал он, оказывается финансово-экономическое давление: выставляются политические условия для предоставления экономической помощи ряду государств как по линии МВФ, так и Всемирного банка. О давлении заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: по его словам, африканские государства подвергались "беспрецедентному давлению" со стороны западных стран, пытавшихся препятствовать проведению саммита. Мирная инициатива Кроме всего прочего на саммите "Россия - Африка" будет обсуждаться и украинский конфликт. Как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, он возглавит делегацию страны на форуме, а саммит даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Ожидания Президент России Владимир Путин за несколько дней до открытия саммита заявлял, что на нем будет подписан весомый пакет соглашений и меморандумов, в том числе будет утвержден план действий Форума партнерства "Россия - Африка" до 2026 года. Как заявил помощник президента России Дмитрий Ушаков, совместные документы будут оглашены по итогам саммита "Россия - Африка" 28 июля. Он также рассказал, что в декларации по итогам саммита "Россия - Африка" будут обозначены подходы к развитию сотрудничества стран. Энергия России В Африке сильно ощущается конкуренция, Россия ощущается на континенте скорее как новый игрок из-за продолжительного перерыва в своем присутствии, рассказала в интервью РИА Новости председатель правления Союза "Африканская деловая инициатива", руководитель рабочей группы "Африка-Россия+" при РСМД Наталия Цайзер. Такие игроки, как Китай, Индия, страны ЕС и США в Африке за время отсутствия России работали достаточно активно, поэтому некоторые ниши могут быт заняты, отметила она. Одним из выгодных и перспективных направлений, подчеркнула эксперт, может быть российская энергетика в Африке: строительство атомных электростанций, развитие энергосетей, транспортировка энергии. В решении энергетической бедности африканских государств, по мнению Цайзер, Россия может сыграть ключевую роль, нужен спланированный подход и выверенная энергетическая дорожная карта. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, бурунди, олег озеров, дмитрий песков, владимир путин, всемирный банк, мвф, госдума рф, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Бурунди, Олег Озеров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Всемирный банк, МВФ, Госдума РФ, В мире, Форум "Россия — Африка"
На саммите Россия — Африка обсудят зерновую сделку и мирный атом

На саммите Россия — Африка обсудят зерновую сделку, мирный атом и суверенитет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание саммита "Россия - Африка"
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первое пленарное заседание саммита "Россия - Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Африканские государства подвергаются беспрецедентному давлению перед участием в саммите "Россия - Африка", но, несмотря на это, он откроется уже 27 июля и в нем поучаствуют 49 делегаций из африканских стран.
Среди тем для обсуждения зерновая сделка и торговля России зерном и удобрениями с африканскими странами, сотрудничество в сфере мирного атома и защита государственного суверенитета. По мнению эксперта, одним из перспективных направлений России в Африке может быт энергетика.
Самолет президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в аэропорту Пулково
Иностранные делегации прибывают в Петербург на саммит Россия — Африка
Вчера, 12:11

Сделка, атом, суверенитет

На саммите подпишут десятки двухсторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Также, по словам Озерова, Россия на саммите предложит странам Африки решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.
Помимо этого, обсудят и саму зерновую сделку - как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, саммит важен для обсуждения соглашения и усилий России в поддержании мировых рынков.
Кроме того, как следует из опубликованных за несколько дней до саммита документов на официальном портале правовой информации, Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне обменяется с коллегами из Африки опытом защиты суверенитета, противодействия внешнему вмешательству, сообщил глава комиссии ГД Василий Пискарев.
Президент РФ Владимир Путин
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин
Вчера, 09:37

Беспрецедентное давление

Как также рассказывал РИА Новости Озеров, на страны Африки оказывается перманентное давление по различным каналам: по его словам, дипломатический корпус западных стран буквально ежедневно отговаривает африканцев от поездки в Россию и требует от них выбрать лагерь: "либо вы с нами, либо вы против нас".
Кроме политического и дипломатического, также рассказал он, оказывается финансово-экономическое давление: выставляются политические условия для предоставления экономической помощи ряду государств как по линии МВФ, так и Всемирного банка.
О давлении заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: по его словам, африканские государства подвергались "беспрецедентному давлению" со стороны западных стран, пытавшихся препятствовать проведению саммита.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
На саммите "Россия-Африка" планируют встречу на высшем уровне с ЦАР
Вчера, 04:15

Мирная инициатива

Кроме всего прочего на саммите "Россия - Африка" будет обсуждаться и украинский конфликт.
Как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, он возглавит делегацию страны на форуме, а саммит даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Ожидания

Президент России Владимир Путин за несколько дней до открытия саммита заявлял, что на нем будет подписан весомый пакет соглашений и меморандумов, в том числе будет утвержден план действий Форума партнерства "Россия - Африка" до 2026 года.
Как заявил помощник президента России Дмитрий Ушаков, совместные документы будут оглашены по итогам саммита "Россия - Африка" 28 июля. Он также рассказал, что в декларации по итогам саммита "Россия - Африка" будут обозначены подходы к развитию сотрудничества стран.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара
Вчера, 11:04

Энергия России

В Африке сильно ощущается конкуренция, Россия ощущается на континенте скорее как новый игрок из-за продолжительного перерыва в своем присутствии, рассказала в интервью РИА Новости председатель правления Союза "Африканская деловая инициатива", руководитель рабочей группы "Африка-Россия+" при РСМД Наталия Цайзер.
Такие игроки, как Китай, Индия, страны ЕС и США в Африке за время отсутствия России работали достаточно активно, поэтому некоторые ниши могут быт заняты, отметила она.
Одним из выгодных и перспективных направлений, подчеркнула эксперт, может быть российская энергетика в Африке: строительство атомных электростанций, развитие энергосетей, транспортировка энергии. В решении энергетической бедности африканских государств, по мнению Цайзер, Россия может сыграть ключевую роль, нужен спланированный подход и выверенная энергетическая дорожная карта.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге: обстановка в городе и ожидания участников - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия поможет странам Африки укрепить суверенитет, заявил Путин
Вчера, 09:21
 
РоссияАфрикаБурундиОлег ОзеровДмитрий ПесковВладимир ПутинВсемирный банкМВФГосдума РФВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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