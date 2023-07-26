https://ria.ru/20230726/rosatom-1886416102.html

Ученый рассказал о потребностях Африки в области мирного атома

Ученый рассказал о потребностях Африки в области мирного атома - РИА Новости, 26.07.2023

Ученый рассказал о потребностях Африки в области мирного атома

Передовые высокотехнологичные разработки в области мирного атома, предлагаемые Россией, необходимы для развития стран Африки – как в энергетике, так и сельском... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:10

2023-07-26T17:10

2023-07-26T17:38

африка

россия

египет

олег долматов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

томский политехнический университет

алжир (республика)

республика конго

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Передовые высокотехнологичные разработки в области мирного атома, предлагаемые Россией, необходимы для развития стран Африки – как в энергетике, так и сельском хозяйстве, а также здравоохранении, заявил РИА Новости директор Инженерной школы ядерных технологий, и. о. проректора по трансферу технологий и образовательных услуг Томского политехнического университета (ТПУ) Олег Долматов. "На сегодняшний день ядерные технологии энергетического и неэнергетического применения крайне востребованы практически во всех странах Африканского континента. Для развития любой отрасли промышленности странам нужна и развитая энергетика. Поэтому заинтересованность Африки в энергетическом применении ядерных технологий, строительстве АЭС очень велика", – сказал эксперт.Кроме того, страны Африки являются традиционными экспортерами сельскохозяйственной продукции, напомнил Долматов. "А экспорт сельскохозяйственной продукции — это существенный сектор национальной экономики для многих стран. Поэтому радиационная обработка такой продукции, которая позволяет сохранить овощи и фрукты, направляемые на экспорт, важна для производителей из стран Африки", – пояснил собеседник агентства. Еще одно важное направление сотрудничества "Росатома" с африканскими партнерами – это ядерная медицина, отметил Долматов. "По данным исследований, проведенных Международным союзом по борьбе с раком, с 2000 года смертность от онкологических заболеваний в странах африканского региона выросла на 45%. Именно поэтому возможности ядерной медицины по диагностике разных видов раковых заболеваний с использованием радиофармпрепаратов, а затем проведения терапии очень актуальны для Африки", – добавил он. По словам Долматова, также востребованы в Африке методы и инструменты радиоэкологического мониторинга. "Во многих африканских странах остро стоит вопрос утилизации промышленных и бытовых отходов, в которых могут содержаться изотопы, представляющие опасность для здоровья населения", – сказал эксперт. Человеческий ресурс"Но главное, о чем не стоит забывать, – это то, что развитие всех указанных выше технологий просто невозможно без человеческих ресурсов, способных эти направления развивать и поддерживать. Поэтому отдельный интерес у всех стран Африки вызывает возможность подготовки кадров в области ядерной физики и технологий в российских вузах. Высочайший уровень российского ядерного образования признан во всем мире. С этим, думаю, никто спорить не будет", – сказал Долматов. Томский политехнический университет, будучи одним из опорных вузов "Росатома", активно участвует в подготовке кадров для атомной отрасли, в том числе для зарубежных партнеров российской атомной госкорпорации. "Символично, что первая международная программа ядерной магистратуры, открытая в ТПУ в 2015 году, была направлена на студентов из страны Африканского контента – Египта. Сейчас же география наших выпускников охватывает уже более 20 стран мира. Особое место среди них занимают студенты из стран Африки", – отметил Долматов. В разное время в ТПУ проходили обучение студенты из Алжира, Египта, Республики Конго и Демократической Республики Конго, Ганы, Замбии, Зимбабве, Мали, Мозамбика, Намибии, Сенегала, Судана, ЮАР, Нигерии и Кот-д'Ивуара. По словам Долматова, компетенции преподавателей и ученых ТПУ, а также уникальная образовательная и научная инфраструктура (в том числе единственный в России действующий исследовательский вузовский ядерный реактор) позволяют университету готовить студентов из стран Африки по всему спектру указанных выше технологий: ядерной энергетике, ядерной медицине, ядерной безопасности, радиоэкологии.

https://ria.ru/20230724/afrika-1885857156.html

https://ria.ru/20230621/pererabotka-1879494020.html

https://ria.ru/20230703/nauka-1880700947.html

африка

россия

египет

алжир (республика)

республика конго

демократическая республика конго

гана

замбия

зимбабве

мали

мозамбик

намибия

сенегал

судан

юар

нигерия

кот-д'ивуар

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Президентский 13:00 Международное индустриально-образовательное сотрудничество в сфере подготовки национальных кадров для экономического развития стран Африки Президентский 13:00 Международное индустриально-образовательное сотрудничество в сфере подготовки национальных кадров для экономического развития стран Африки 2023-07-26T17:10 true PT66M38S

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