https://ria.ru/20230726/rabuka-1886457221.html

Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы

Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы - РИА Новости, 26.07.2023

Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы

Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука заявил, что был вынужден отменить официальный визит в Китай из-за легкой травмы головы, полученной после падения с... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:22

2023-07-26T18:22

2023-07-26T18:22

в мире

китай

фиджи

си цзиньпин

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука заявил, что был вынужден отменить официальный визит в Китай из-за легкой травмы головы, полученной после падения с лестницы, сообщает газета Sydney Morning Herald. О визите было объявлено ранее во вторник посольством Китая на Фиджи, которое заявило, что Рабука примет участие в открытии Всемирных студенческих игр в Чэнду вместе председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня Рабука заявил, что был вынужден отменить визит после того, как отвлекся на экран смартфона и упал с лестницы, что привело к травме головы. "Я только что вернулся из больницы, где мне перевязали голову после небольшого несчастного случая, который произошел сегодня утром", - рассказал Рабука в видеообращении в социальных сетях, указывая на небольшие пятна крови на своей рубашке. Премьер добавил, что ему пришлось сообщить Китаю о необходимости отменить намечающийся визит, подчеркнув, что надеется принять будущие приглашения в страну. Ранее Рабука заявлял, что пересматривает соглашение о полицейском сотрудничестве с Китаем, подписанное десять лет назад прежним правительством.

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в мире, китай, фиджи, си цзиньпин