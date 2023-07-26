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Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы - РИА Новости, 26.07.2023
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18:22 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/rabuka-1886457221.html
Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы
Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы - РИА Новости, 26.07.2023
Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы
Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука заявил, что был вынужден отменить официальный визит в Китай из-за легкой травмы головы, полученной после падения с... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:22
2023-07-26T18:22
в мире
китай
фиджи
си цзиньпин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука заявил, что был вынужден отменить официальный визит в Китай из-за легкой травмы головы, полученной после падения с лестницы, сообщает газета Sydney Morning Herald. О визите было объявлено ранее во вторник посольством Китая на Фиджи, которое заявило, что Рабука примет участие в открытии Всемирных студенческих игр в Чэнду вместе председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня Рабука заявил, что был вынужден отменить визит после того, как отвлекся на экран смартфона и упал с лестницы, что привело к травме головы. "Я только что вернулся из больницы, где мне перевязали голову после небольшого несчастного случая, который произошел сегодня утром", - рассказал Рабука в видеообращении в социальных сетях, указывая на небольшие пятна крови на своей рубашке. Премьер добавил, что ему пришлось сообщить Китаю о необходимости отменить намечающийся визит, подчеркнув, что надеется принять будущие приглашения в страну. Ранее Рабука заявлял, что пересматривает соглашение о полицейском сотрудничестве с Китаем, подписанное десять лет назад прежним правительством.
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в мире, китай, фиджи, си цзиньпин
В мире, Китай, Фиджи, Си Цзиньпин
Премьер Фиджи отменил визит в Китай после инцидента с падением с лестницы

Премьер Фиджи отменил визит в Китай после того, как отвлекся на телефон и упал с лестницы

© Fotolia / PaoleseКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Fotolia / Paolese
Коридор в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука заявил, что был вынужден отменить официальный визит в Китай из-за легкой травмы головы, полученной после падения с лестницы, сообщает газета Sydney Morning Herald.
О визите было объявлено ранее во вторник посольством Китая на Фиджи, которое заявило, что Рабука примет участие в открытии Всемирных студенческих игр в Чэнду вместе председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня Рабука заявил, что был вынужден отменить визит после того, как отвлекся на экран смартфона и упал с лестницы, что привело к травме головы.
«
"Я только что вернулся из больницы, где мне перевязали голову после небольшого несчастного случая, который произошел сегодня утром", - рассказал Рабука в видеообращении в социальных сетях, указывая на небольшие пятна крови на своей рубашке.
Премьер добавил, что ему пришлось сообщить Китаю о необходимости отменить намечающийся визит, подчеркнув, что надеется принять будущие приглашения в страну.
Ранее Рабука заявлял, что пересматривает соглашение о полицейском сотрудничестве с Китаем, подписанное десять лет назад прежним правительством.
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