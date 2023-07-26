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Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
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05:10 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/pshenitsa-1886289109.html
Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки
Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки
РФ после выхода из зерновой сделки в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы, это не новое направление, поставки уже идут и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:10
2023-07-26T05:10
экономика
россия
украина
зерновая сделка
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РФ после выхода из зерновой сделки в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы, это не новое направление, поставки уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. "USDA в 2023-2024 сельхозгоду ожидает снижение экспортного потенциала Украины по пшенице на 37,5%, до 10,5 миллиона тонн, соответственно, эти 10 миллионов, которые, вполне вероятно, не смогут выйти на мировой рынок после завершения зерновой сделки, мы спокойно заместим - особенно на фоне нашего экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего, учитывая большие переходящие остатки", - сказала Тюрина. Она напомнила, что пшеница для РФ является ключевой экспортной культурой: ее доля в валовых сборах зерновых в РФ - 68%, в экспорте зерновых и зернобобовых – 86%, а на мировом рынке доля РФ составляет 22%. Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 55 миллионов тонн. В 2022 году РФ собрала рекордные 157,676 миллиона тонн зерна, в том числе 104,237 миллиона тонн пшеницы, а экспортировала - более 55 миллионов тонн зерна, включая 47 миллионов по пшенице. Россия на прошлой неделе уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки; ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Накануне президент заявил, что РФ после прекращения сделки в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Кто покупал Покупателями украинской пшеницы до СВО были Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Йемен, Ливан, также в этом списке - Саудовская Аравия, Тунис, Израиль, Вьетнам, перечисляет Тюрина, указывая на рост в настоящее время закупок российской пшеницы именно со стороны этих стран. Что касается беднейших государств, добавила она, то поставки шли в Мозамбик, Джибути, в Нигерию, Танзанию, но не в очень больших объемах. "Хотя все-таки часть беднейших стран являлась целевым рынком для Украины – например, Бангладеш, поставки куда до зерновой сделки составили 800 тысяч тонн, Тунис - 600 тысяч тонн, Эфиопия - 500 тысяч тонн", - сообщила Тюрина. Она также напомнила, что по методике ООН уровень бедности оценивается по отношению ВВП на душу населения: согласно этим расчетам, беднейшими в мире являются 46 стран, среди них 33 находятся на африканском континенте, 12 – в Азии и одна - в Латинской Америке (Гаити). "Но при этом надо сказать, что мы в ушедшем сезоне уже поставляли значительные объемы в те страны, в которые раньше поставляла зерно Украина", - подчеркнула собеседник агентства. Например, РФ по его итогам увеличила в 5,8 раза поставки пшеницы в Бангладеш, в 4,4 раза - в Кению, в 6,4 раза - в Йемен, в 14 раз, до 408 тысяч тонн - в Тунис. "То есть мы по сути уже поставляем зерно беднейшим странам, и важно, что наши цены (FOB) ниже тех, которые предлагает Европа: например, за прошлый сезон дисконт составлял 10-15 долларов за тонну. Я считаю, что это наше преимущество, особенно если мы можем предлагать на рынок зерно на фоне экспортной пошлины, которая по сути снизилась почти в три раза", - заключила Тюрина.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886228956.html
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экономика, россия, украина, зерновая сделка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Украина, Зерновая сделка, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки

РЗС: Россия поставляла и поставляет пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РФ после выхода из зерновой сделки в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы, это не новое направление, поставки уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
«
"USDA в 2023-2024 сельхозгоду ожидает снижение экспортного потенциала Украины по пшенице на 37,5%, до 10,5 миллиона тонн, соответственно, эти 10 миллионов, которые, вполне вероятно, не смогут выйти на мировой рынок после завершения зерновой сделки, мы спокойно заместим - особенно на фоне нашего экспорта в прошлом сезоне и оценок потенциала текущего, учитывая большие переходящие остатки", - сказала Тюрина.
Она напомнила, что пшеница для РФ является ключевой экспортной культурой: ее доля в валовых сборах зерновых в РФ - 68%, в экспорте зерновых и зернобобовых – 86%, а на мировом рынке доля РФ составляет 22%.
Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 55 миллионов тонн. В 2022 году РФ собрала рекордные 157,676 миллиона тонн зерна, в том числе 104,237 миллиона тонн пшеницы, а экспортировала - более 55 миллионов тонн зерна, включая 47 миллионов по пшенице.
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Россия на прошлой неделе уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки; ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Накануне президент заявил, что РФ после прекращения сделки в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Кто покупал

Покупателями украинской пшеницы до СВО были Египет, Индонезия, Турция, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Йемен, Ливан, также в этом списке - Саудовская Аравия, Тунис, Израиль, Вьетнам, перечисляет Тюрина, указывая на рост в настоящее время закупок российской пшеницы именно со стороны этих стран. Что касается беднейших государств, добавила она, то поставки шли в Мозамбик, Джибути, в Нигерию, Танзанию, но не в очень больших объемах.
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"Хотя все-таки часть беднейших стран являлась целевым рынком для Украины – например, Бангладеш, поставки куда до зерновой сделки составили 800 тысяч тонн, Тунис - 600 тысяч тонн, Эфиопия - 500 тысяч тонн", - сообщила Тюрина. Она также напомнила, что по методике ООН уровень бедности оценивается по отношению ВВП на душу населения: согласно этим расчетам, беднейшими в мире являются 46 стран, среди них 33 находятся на африканском континенте, 12 – в Азии и одна - в Латинской Америке (Гаити).
"Но при этом надо сказать, что мы в ушедшем сезоне уже поставляли значительные объемы в те страны, в которые раньше поставляла зерно Украина", - подчеркнула собеседник агентства. Например, РФ по его итогам увеличила в 5,8 раза поставки пшеницы в Бангладеш, в 4,4 раза - в Кению, в 6,4 раза - в Йемен, в 14 раз, до 408 тысяч тонн - в Тунис.
"То есть мы по сути уже поставляем зерно беднейшим странам, и важно, что наши цены (FOB) ниже тех, которые предлагает Европа: например, за прошлый сезон дисконт составлял 10-15 долларов за тонну. Я считаю, что это наше преимущество, особенно если мы можем предлагать на рынок зерно на фоне экспортной пошлины, которая по сути снизилась почти в три раза", - заключила Тюрина.
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