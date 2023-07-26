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Постпред Эритреи в ООН назвала причину краха зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
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11:27 26.07.2023 (обновлено: 14:25 26.07.2023)
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Постпред Эритреи в ООН назвала причину краха зерновой сделки
Постпред Эритреи в ООН назвала причину краха зерновой сделки - РИА Новости, 26.07.2023
Постпред Эритреи в ООН назвала причину краха зерновой сделки
Африку использовали в пропаганде в пользу "зерновой сделки", эффект от нее для африканских стран оказался минимальным, заявила в интервью РИА Новости постпред... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:27
2023-07-26T14:25
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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Африку использовали в пропаганде в пользу "зерновой сделки", эффект от нее для африканских стран оказался минимальным, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам."Эффект (от "зерновой сделки" - ред.) для Африки был минимальным. Но пропаганда в пользу (черноморской зерновой – ред.) инициативы была огромной", - сказала Тесфамариам."А Африку использовали как инструмент: (повсюду говорят – ред.) "африканцы голодают", все время звучит "Африка", "все для Африки", "африканцы будут голодать", - указала она.Однако, по ее словам, в итоге с черноморской зерновой инициативой все получилось так же, как с вакцинами от COVID-19 - говорилось, что "африканцы будут страдать" "африканцев больше всего заденет", но, когда дело дошло до того, чтобы ответить за слова и предоставить вакцины Африке, этого не произошло.Как заявила Тесфамариам, вопрос черноморской зерновой инициативы был политизирован."Так что политизация продовольственной помощи – вот что убило эту инициативу. Это не началось сейчас – из-за украинской проблемы. Это было всегда. Так было с доставкой продовольствия в прошлом через USAID и многие другие агентства. Ничего нового", - заключила она.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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африка, эритрея, оон, россия
Африка, Эритрея, ООН, Россия
Постпред Эритреи в ООН назвала причину краха зерновой сделки

Постпред Эритреи Тесфамариам: политизация продовольственной помощи убила зерновую сделку

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Африку использовали в пропаганде в пользу "зерновой сделки", эффект от нее для африканских стран оказался минимальным, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.
«
"Эффект (от "зерновой сделки" - ред.) для Африки был минимальным. Но пропаганда в пользу (черноморской зерновой – ред.) инициативы была огромной", - сказала Тесфамариам.
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"А Африку использовали как инструмент: (повсюду говорят – ред.) "африканцы голодают", все время звучит "Африка", "все для Африки", "африканцы будут голодать", - указала она.
Однако, по ее словам, в итоге с черноморской зерновой инициативой все получилось так же, как с вакцинами от COVID-19 - говорилось, что "африканцы будут страдать" "африканцев больше всего заденет", но, когда дело дошло до того, чтобы ответить за слова и предоставить вакцины Африке, этого не произошло.
Как заявила Тесфамариам, вопрос черноморской зерновой инициативы был политизирован.
«
"Так что политизация продовольственной помощи – вот что убило эту инициативу. Это не началось сейчас – из-за украинской проблемы. Это было всегда. Так было с доставкой продовольствия в прошлом через USAID и многие другие агентства. Ничего нового", - заключила она.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>
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