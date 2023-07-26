https://ria.ru/20230726/plyazh-1886209231.html

Названы лучшие пляжи Подмосковья

Названы лучшие пляжи Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2023

Названы лучшие пляжи Подмосковья

Эксперты назвали лучшие пляжи Московской области, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T02:36

2023-07-26T02:36

2023-07-26T02:36

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Эксперты назвали лучшие пляжи Московской области, сообщает МТС Travel.Истринское водохранилищеВодохранилище на реке Истре расположено в 57 километрах от столицы. Там есть несколько пляжей, можно взять в аренду оборудование для кайтсерфинга, виндсерфинга и вейкбординга.На пляже "Трусово" — кабинки для переодевания, туалет, душ. Можно арендовать катамаран, моторную лодку или прокатиться на "банане". На территории есть мангалы, кафе и специальная зона отдыха для детей. Пляж "Плотина" окружен соснами, там можно спрятаться от жары.Цены на отели и апартаменты в районе Истринского водохранилища летом стартуют от 2,3 тысячи рублей в сутки.Сенежское озероОдно из самых крупных в Московской области озер находится в 50 километрах к северу от МКАД. Вдоль берега много необорудованных зон для купания. Также есть платный городской и бесплатный Веретьевский пляжи, которые находятся в шестистах метрах друг от друга. Рядом – раздевалки, туалеты, спортивные площадки, работает кафе, дежурят спасатели и медработник. За плату можно арендовать зонты и лежаки.Остановиться в отеле рядом с озером Сенеж можно, заплатив за ночь от 3,5 тысячи рублей.Клязьминское водохранилищеВодоем расположен в 36 километрах от столицы.Пляж "Троицкое" находится на территории одноименной базы отдыха, но вход на него свободный. Для детей оборудована специальная зона, в аренду выдают лежаки и зонтики, работают кафе и центр водных развлечений.Пляж "Новоалександрово" подходит для туристов с детьми из-за пологого входа в воду, есть горки и качели. Для взрослых есть водные аттракционы, можно поиграть в волейбол и пинг-понг. Поблизости работают ресторан и бар.Пляж "Хлебниково" разделен на две зоны. На песчаном туристы загорают, катаются на "ватрушках", играют в настольный теннис. Тут же оборудована детская зона с батутами, надувными горками. Вторая часть пляжа расположена на травяном склоне, где отдыхающие устраивают пикники. На территории пляжа работает медпункт и кафе.Проживание недалеко от Клязьминского водохранилища летом обойдется от 2,4 тысячи рублей за ночь.Также недалеко от столицы можно отдохнуть с комфортом на берегу Можайского, Иваньковского и Пироговского водохранилищ, отмечают эксперты.

https://ria.ru/20230725/gruziya-1886038951.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, московская область (подмосковье), истра, мтс, туризм, куда поехать, куда поехать в выходные