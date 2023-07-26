https://ria.ru/20230726/ploschadki-1886287506.html
Губернатор Приамурья поручил максимально качественно содержать новые дворы
Губернатор Приамурья поручил максимально качественно содержать новые дворы - РИА Новости, 26.07.2023
Губернатор Приамурья поручил максимально качественно содержать новые дворы
Количество территорий в Приамурье, которые отремонтируют по программе "1000 дворов", увеличили с 48 до 53, губернатор региона Василий Орлов поручил максимально... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:12
2023-07-26T04:12
2023-07-26T04:12
амурская область
общество
свободный
благовещенск
райчихинск
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Количество территорий в Приамурье, которые отремонтируют по программе "1000 дворов", увеличили с 48 до 53, губернатор региона Василий Орлов поручил максимально качественно содержать новые площадки и контролировать управляющие компании, сообщает правительство региона. Проект обсудили на заседании при губернаторе по благоустройству новых и содержание существующих дворовых территорий. Как уточняется, помимо 48 запланированных, дополнительно обновят пять придомовых площадок в Свободном и Зее. Глава региона поручил тщательно следить за обновлёнными дворами. "Всех глав прошу обратить внимание на содержание новых дворов. Там не должно быть разбитых бутылок и переполненных урн. Это работа управляющих компаний, контролируйте ее. Некачественное содержание площадок может свести на нет большую работу по благоустройству. Этого допустить нельзя", - сказал Орлов. Всего в Благовещенске обустроят 25 дворов, Свободном – 8, Белогорске – 7, Зее – 4, Тынде – 3 двора, по две территории в Райчихинске и Шимановске и по одной – в пгт Прогресс и ЗАТО Циолковский. Стоимость благоустройства всех дворов по программе составит 334 миллиона рублей. Все территории законтрактованы, на 41 объекте ведутся работы. К примеру, в мкр. Светлый, д.19 Зеи, в Свободном, ул. 50 лет Октября, д. 91 и ул. Вокзальная д. 30, в Благовещенске, ул. Лазо, д.24 и ул. Ленина, 40 во дворах выполнена планировка, готовится основание для укладки плитки. В Райчихинске по ул. Свердлова, д.3 подрядчик завершает работы по восстановлению проезжей части и укладке плитки и планирует приступить к монтажу детской игровой зоны. В Прогрессе, ул. Набережная, д.67-69 плитка уже уложена, двор оборудован пандусом, на подходе детское оборудование. В Циолковском, ул. Сосновая, д. 210 только приступили к работам, при этом принято решение максимально оставить зеленые насаждения во дворе. В Белогорске на двух территориях по адресу ул. Авиационная, д.13 и ул. Южная, д.3 работы завершены. На совещании также обсудили вопрос контроля качества благоустроенных площадок в прошлом году. Недочеты выявили в 6 дворах в Благовещенске и Райчихинске. Подрядчики по гарантийным обязательствам должны устранить недостатки, им направлены претензии. По четырём адресам замечания уже устранили. Глава Приамурья отметил, что подрядчики должны отвечать за невыполненные обязательства. "Если подрядчики не выполняют свои обязательства, их нужно привлекать к ответственности, вплоть до включения в реестр недобросовестных, - сказал Орлов.
https://ria.ru/20230720/kottedzhi-1885224518.html
https://ria.ru/20230718/programma-1884773927.html
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общество, свободный, благовещенск, райчихинск, василий орлов (губернатор), амурская область, россия
Амурская область, Общество, Свободный, Благовещенск, Райчихинск, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Россия
Губернатор Приамурья поручил максимально качественно содержать новые дворы
Губернатор Приамурья Орлов поручил максимально качественно содержать новые дворы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Количество территорий в Приамурье, которые отремонтируют по программе "1000 дворов", увеличили с 48 до 53, губернатор региона Василий Орлов поручил максимально качественно содержать новые площадки и контролировать управляющие компании, сообщает правительство региона.
Проект обсудили на заседании при губернаторе по благоустройству новых и содержание существующих дворовых территорий. Как уточняется, помимо 48 запланированных, дополнительно обновят пять придомовых площадок в Свободном и Зее. Глава региона поручил тщательно следить за обновлёнными дворами.
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"Всех глав прошу обратить внимание на содержание новых дворов. Там не должно быть разбитых бутылок и переполненных урн. Это работа управляющих компаний, контролируйте ее. Некачественное содержание площадок может свести на нет большую работу по благоустройству. Этого допустить нельзя", - сказал Орлов.
Всего в Благовещенске обустроят 25 дворов, Свободном – 8, Белогорске – 7, Зее – 4, Тынде – 3 двора, по две территории в Райчихинске и Шимановске и по одной – в пгт Прогресс и ЗАТО Циолковский. Стоимость благоустройства всех дворов по программе составит 334 миллиона рублей. Все территории законтрактованы, на 41 объекте ведутся работы.
К примеру, в мкр. Светлый, д.19 Зеи, в Свободном, ул. 50 лет Октября, д. 91 и ул. Вокзальная д. 30, в Благовещенске, ул. Лазо, д.24 и ул. Ленина, 40 во дворах выполнена планировка, готовится основание для укладки плитки. В Райчихинске по ул. Свердлова, д.3 подрядчик завершает работы по восстановлению проезжей части и укладке плитки и планирует приступить к монтажу детской игровой зоны.
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В Прогрессе, ул. Набережная, д.67-69 плитка уже уложена, двор оборудован пандусом, на подходе детское оборудование. В Циолковском, ул. Сосновая, д. 210 только приступили к работам, при этом принято решение максимально оставить зеленые насаждения во дворе. В Белогорске на двух территориях по адресу ул. Авиационная, д.13 и ул. Южная, д.3 работы завершены.
На совещании также обсудили вопрос контроля качества благоустроенных площадок в прошлом году. Недочеты выявили в 6 дворах в Благовещенске и Райчихинске. Подрядчики по гарантийным обязательствам должны устранить недостатки, им направлены претензии. По четырём адресам замечания уже устранили. Глава Приамурья отметил, что подрядчики должны отвечать за невыполненные обязательства.
"Если подрядчики не выполняют свои обязательства, их нужно привлекать к ответственности, вплоть до включения в реестр недобросовестных, - сказал Орлов.
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