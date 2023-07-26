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Шойгу почтил память советских воинов, павших при освобождении Кореи
Шойгу почтил память советских воинов, павших при освобождении Кореи - РИА Новости, 26.07.2023
Шойгу почтил память советских воинов, павших при освобождении Кореи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и члены российской делегации возложили цветы к монументу "Освобождение" в Пхеньяне, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:47
2023-07-26T10:47
2023-07-26T10:47
россия
пхеньян
сергей шойгу
ким ир сен
ким чен ир
корейская война (1950-1953)
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и члены российской делегации возложили цветы к монументу "Освобождение" в Пхеньяне, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к монументу освобождения в Пхеньяне", - говорится в сообщении. Ранее глава российского оборонного ведомства возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в самом центре столицы КНДР. Монумент "Освобождение" был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на весь город.
https://ria.ru/20230726/missiya-1886288431.html
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РИА Новости
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россия, пхеньян, сергей шойгу, ким ир сен, ким чен ир, корейская война (1950-1953), в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Корейская война (1950-1953), В мире, КНДР (Северная Корея)
Шойгу почтил память советских воинов, павших при освобождении Кореи
Шойгу возложил цветы к памятнику советским воинам "Освобождение" в Пхеньяне