https://ria.ru/20230726/patriotizm-1886743718.html
Детский омбудсмен рассказала об уроках патриотизмах в школах
Детский омбудсмен рассказала об уроках патриотизмах в школах - РИА Новости, 27.07.2023
Детский омбудсмен рассказала об уроках патриотизмах в школах
Уроки патриотизма в школах должны быть насыщены правильно поданной информацией, а происходящее во время специальной военной операции нужно рассказывать детям на РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-26T21:48
2023-07-26T21:48
2023-07-27T23:51
общество
казань
москва
краснодар
ирина волынец
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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Уроки патриотизма в школах должны быть насыщены правильно поданной информацией, а происходящее во время специальной военной операции нужно рассказывать детям на понятном для них языке, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в рамках фестиваля "RT.Док: Время героев". Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Казани 25 июля. Зрителям представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, организованы встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии. "Говоря об уроках патриотизма в школе, мне бы очень хотелось, чтобы это были насыщенные информацией уроки, правильной информацией, правильно поданной… И конечно же, то, что происходит сегодня, во время специальной военной операции, должно быть рассказано детям на понятном для них языке", - сказала Волынец в ходе круглого стола "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги". По мнению детского омбудсмена, успех идеи проведения уроков патриотизма во многом зависит от того, как она будет реализована, кто будет учить детей патриотизму, в каком формате, по какой программе. Такие уроки, считает Волынец, должны проводиться в едином формате по всей стране. "И крайне важно не ограждать детей от всего, что может как-то их расстроить и огорчить, а поступательно, органично вводить их в курс дела. Ведь они рано или поздно столкнутся с действительностью, и то, какими сильными или слабыми они будут, готовыми или не готовыми к этой действительности, зависит только от нас, от взрослых. Поэтому мы должны очень выверенно, очень аккуратно, но в тоже самое время последовательно давать эту информацию", - уверена она. Только правильное воспитание и правильное отношение к своей истории, к своей стране, неразрывная связь человека с Родиной, по словам Волынец, делают его по-настоящему сильным, умным и учат планировать последующие шаги. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
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общество, казань, москва, краснодар, ирина волынец
Общество, Казань, Москва, Краснодар, Ирина Волынец
Детский омбудсмен рассказала об уроках патриотизмах в школах
Детский омбудсмен Волынец: события СВО нужно рассказывать в школах на понятном детям языке
КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Уроки патриотизма в школах должны быть насыщены правильно поданной информацией, а происходящее во время специальной военной операции нужно рассказывать детям на понятном для них языке, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в рамках фестиваля "RT.Док: Время героев".
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Казани
25 июля. Зрителям представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, организованы встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии.
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"Говоря об уроках патриотизма в школе, мне бы очень хотелось, чтобы это были насыщенные информацией уроки, правильной информацией, правильно поданной… И конечно же, то, что происходит сегодня, во время специальной военной операции, должно быть рассказано детям на понятном для них языке", - сказала Волынец в ходе круглого стола "Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги".
По мнению детского омбудсмена, успех идеи проведения уроков патриотизма во многом зависит от того, как она будет реализована, кто будет учить детей патриотизму, в каком формате, по какой программе. Такие уроки, считает Волынец, должны проводиться в едином формате по всей стране.
"И крайне важно не ограждать детей от всего, что может как-то их расстроить и огорчить, а поступательно, органично вводить их в курс дела. Ведь они рано или поздно столкнутся с действительностью, и то, какими сильными или слабыми они будут, готовыми или не готовыми к этой действительности, зависит только от нас, от взрослых. Поэтому мы должны очень выверенно, очень аккуратно, но в тоже самое время последовательно давать эту информацию", - уверена она.
Только правильное воспитание и правильное отношение к своей истории, к своей стране, неразрывная связь человека с Родиной, по словам Волынец, делают его по-настоящему сильным, умным и учат планировать последующие шаги.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве
и Краснодаре
, после Казани его ждут в Иркутске
, Санкт-Петербурге
, Волгограде
, Курске
и Грозном
.
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино