https://ria.ru/20230726/parad-1886364009.html
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в День ВМФ, следует из документа на официальном... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:27
2023-07-26T13:27
2023-07-26T15:13
санкт-петербург
безопасность
россия
владимир путин
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806195976_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_fe51caad0e8c2f08ba049979c10ed0f0.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в День ВМФ, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации."Провести 30 июля 2023 года в День Военно-Морского Флота в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад", — говорится в указе.День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
https://ria.ru/20230601/flot-1875433747.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806195976_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_24dbd1cd702eaa9b0876f18b7c0aae15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, безопасность, россия, владимир путин, вмф рф
Санкт-Петербург, Безопасность, Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге
Путин поручил провести 30 июля в Петербурге главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ