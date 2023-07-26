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Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023
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13:27 26.07.2023 (обновлено: 15:13 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/parad-1886364009.html
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в День ВМФ, следует из документа на официальном... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:27
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санкт-петербург
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в День ВМФ, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации."Провести 30 июля 2023 года в День Военно-Морского Флота в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад", — говорится в указе.День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
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санкт-петербург, безопасность, россия, владимир путин, вмф рф
Санкт-Петербург, Безопасность, Россия, Владимир Путин, ВМФ РФ
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге

Путин поручил провести 30 июля в Петербурге главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте
Корабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Корабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в День ВМФ, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести 30 июля 2023 года в День Военно-Морского Флота в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад", — говорится в указе.
День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
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Санкт-ПетербургБезопасностьРоссияВладимир ПутинВМФ РФ
 
 
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