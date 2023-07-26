https://ria.ru/20230726/parad-1886364009.html

Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге

Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023

Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в День ВМФ, следует из документа на официальном... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:27

2023-07-26T13:27

2023-07-26T15:13

санкт-петербург

безопасность

россия

владимир путин

вмф рф

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил провести 30 июля в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в День ВМФ, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации."Провести 30 июля 2023 года в День Военно-Морского Флота в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад", — говорится в указе.День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

https://ria.ru/20230601/flot-1875433747.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

санкт-петербург, безопасность, россия, владимир путин, вмф рф