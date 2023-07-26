https://ria.ru/20230726/otnosheniya-1886501929.html

Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах

Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах - РИА Новости, 26.07.2023

Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах

Москва сумела сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных континентах, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T23:44

2023-07-26T23:44

2023-07-26T23:48

экономика

москва

латинская америка

сергей черемин

африка

форум "россия — африка"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Москва сумела сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных континентах, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. "Мы, как московское правительство, уделяем региональному сотрудничеству огромное внимание и считаем, что сегодня это является одним из серьёзных драйверов международного развития. И гордимся тем, что Москва сумела сохранить отношения практически со всеми своими партнёрами на разных континентах, это наши крупнейшие мегаполисы-партнёры в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, это наши традиционные партнёры из Китайской Народной Республики", - сказал Черёмин на деловой сессии "Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей". Он добавил что удалось сохранить гуманитарные и культурные связи, в том числе с партнёрами из Европы. Форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

москва

латинская америка

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экономика, москва, латинская америка, сергей черемин, африка, форум "россия — африка"