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Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах - РИА Новости, 26.07.2023
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23:44 26.07.2023 (обновлено: 23:48 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/otnosheniya-1886501929.html
Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах
Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах - РИА Новости, 26.07.2023
Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах
Москва сумела сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных континентах, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T23:44
2023-07-26T23:48
экономика
москва
латинская америка
сергей черемин
африка
форум "россия — африка"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Москва сумела сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных континентах, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. "Мы, как московское правительство, уделяем региональному сотрудничеству огромное внимание и считаем, что сегодня это является одним из серьёзных драйверов международного развития. И гордимся тем, что Москва сумела сохранить отношения практически со всеми своими партнёрами на разных континентах, это наши крупнейшие мегаполисы-партнёры в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, это наши традиционные партнёры из Китайской Народной Республики", - сказал Черёмин на деловой сессии "Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей". Он добавил что удалось сохранить гуманитарные и культурные связи, в том числе с партнёрами из Европы. Форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, москва, латинская америка, сергей черемин, африка, форум "россия — африка"
Экономика, Москва, Латинская Америка, Сергей Черемин, Африка, Форум "Россия — Африка"
Правительство Москвы рассказало о мегаполисах-партнерах

Министр Черемин: Москва сохранила отношения с большинством партнеров на разных континентах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Москва сумела сохранить отношения практически со всеми партнёрами на разных континентах, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
"Мы, как московское правительство, уделяем региональному сотрудничеству огромное внимание и считаем, что сегодня это является одним из серьёзных драйверов международного развития. И гордимся тем, что Москва сумела сохранить отношения практически со всеми своими партнёрами на разных континентах, это наши крупнейшие мегаполисы-партнёры в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, это наши традиционные партнёры из Китайской Народной Республики", - сказал Черёмин на деловой сессии "Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей".
Он добавил что удалось сохранить гуманитарные и культурные связи, в том числе с партнёрами из Европы.
Форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаМоскваЛатинская АмерикаСергей ЧереминАфрикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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