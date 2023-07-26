https://ria.ru/20230726/oon-1886289383.html
Постпред Эритреи в ООН заявил об угрозе Уставу ООН
Постпред Эритреи в ООН заявил об угрозе Уставу ООН - РИА Новости, 26.07.2023
Постпред Эритреи в ООН заявил об угрозе Уставу ООН
Некоторые страны не соблюдают Устав ООН, он находится под угрозой, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при организации София Тесфамариам. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:17
2023-07-26T05:17
2023-07-26T05:17
в мире
эритрея
россия
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Некоторые страны не соблюдают Устав ООН, он находится под угрозой, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при организации София Тесфамариам. Эритрея вместе с Россией входит в состав Группы друзей в защиту Устава ООН. "Если бы все страны-члены соблюдали принципы Устава ООН, не думаю, что у нас были бы проблемы, которые мы сегодня имеем в мире. Я думаю, он (Устав ООН) под угрозой", - сказала Тесфамариам. "Они (западные страны) нашли способы обходить Устав ООН, делать почти незаконные вещи и не нести ответственность за это. Они сделали немощным Совет безопасности – орган, который должен обладать кнутом и пряником для того, чтобы устанавливать мир и безопасность. Он не действует", - отметила она. По ее словам, страны Запада пытаются вносить в Генассамблею ООН вопросы, "которые неактуальны для 90% мира". "Это их проблемы – это не наши проблемы. Я даже не уверена в том, следят ли действительно африканские страны и страны глобального юга за дискуссиями, которые там идут, потому что они потеряли нас. Они пытаются проводить в Генассамблее вещи, на которые у ГА нет мандата. Когда ты так поступаешь, ты подрываешь Устав (ООН), подрываешь работу Генассамблеи", - добавила постпред. "А что они делают с выборами? Лишают страны возможности быть членами различных комиссий, выгнали Иран тут, выдавили Россию там, пытались выдавить Эритрею из Совета по правам человека ООН", - посетовала дипломат. По ее мнению, если те или иные страны пытаются не пускать другие государства в органы системы ООН, пытаются заставить их замолчать, то создается "эхо-камера", где сидят такие же, как ты сам". "Они говорят, как ты, они выглядят, как ты, они борются за те же вещи, что и ты. Но если вдруг у кого-то отличающееся мнение, его тут же нужно отодвинуть", - указала Тесфамариам. "Для меня стало откровением, когда мы избирались в СПЧ ООН - сколько времени и энергии они потратили, лишь бы не пускать Эритрею в Совет по правам человека. Почему? У нас есть право работать, желание работать. Мы стали членом ООН и нам не дают избираться в комиссии, институты ООН", - подчеркнула она. По словам постпреда, сегодня молодым и перспективным африканским странам "не посылают сигнала, который бы говорил: "ООН открыта для вас". "ООН открыта для вас, только если вам говорят "добро пожаловать", - заключила она. Отвечая на вопрос о том, действует ли международное право одинаково для бедных и богатых стран, Тесфамариам указала: "Зависит от ситуации". "У нас были два решения суда – одно решение арбитража по островам Ханиш, а другое решение по границе между Эритреей и Эфиопией. Эти решения могут не устраивать кого-то на 100%, но они были справедливыми", - напомнила дипломат. По ее мнению, международное право может работать, если нет вмешательства в споры третьих сторон. "Потому что даже в случае с Пограничной комиссией о делимитации эфиопо-эритрейской границы вмешательство было – госдеп пытался внести правки в решение, указывать членам, что делать и где должна проходить линия демаркации. Если вмешательства нет, думаю, международное право может нас всех объединять", – подчеркнула она. Группа друзей в защиту Устава была создана в июле 2021 года при активном участии России. В нее, помимо России, входят такие страны, как Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, а также Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея и Эритрея.
https://ria.ru/20230726/eritreya-1886285939.html
https://ria.ru/20230719/oon-1884976437.html
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в мире, эритрея, россия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Эритрея, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Некоторые страны не соблюдают Устав ООН, он находится под угрозой, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при организации София Тесфамариам.
Эритрея вместе с Россией входит в состав Группы друзей в защиту Устава ООН.
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"Если бы все страны-члены соблюдали принципы Устава ООН, не думаю, что у нас были бы проблемы, которые мы сегодня имеем в мире. Я думаю, он (Устав ООН) под угрозой", - сказала Тесфамариам.
"Они (западные страны) нашли способы обходить Устав ООН, делать почти незаконные вещи и не нести ответственность за это. Они сделали немощным Совет безопасности – орган, который должен обладать кнутом и пряником для того, чтобы устанавливать мир и безопасность. Он не действует", - отметила она.
По ее словам, страны Запада пытаются вносить в Генассамблею ООН вопросы, "которые неактуальны для 90% мира".
«
"Это их проблемы – это не наши проблемы. Я даже не уверена в том, следят ли действительно африканские страны и страны глобального юга за дискуссиями, которые там идут, потому что они потеряли нас. Они пытаются проводить в Генассамблее вещи, на которые у ГА нет мандата. Когда ты так поступаешь, ты подрываешь Устав (ООН), подрываешь работу Генассамблеи", - добавила постпред.
"А что они делают с выборами? Лишают страны возможности быть членами различных комиссий, выгнали Иран тут, выдавили Россию там, пытались выдавить Эритрею из Совета по правам человека ООН", - посетовала дипломат.
По ее мнению, если те или иные страны пытаются не пускать другие государства в органы системы ООН, пытаются заставить их замолчать, то создается "эхо-камера", где сидят такие же, как ты сам".
"Они говорят, как ты, они выглядят, как ты, они борются за те же вещи, что и ты. Но если вдруг у кого-то отличающееся мнение, его тут же нужно отодвинуть", - указала Тесфамариам.
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"Для меня стало откровением, когда мы избирались в СПЧ ООН - сколько времени и энергии они потратили, лишь бы не пускать Эритрею в Совет по правам человека. Почему? У нас есть право работать, желание работать. Мы стали членом ООН и нам не дают избираться в комиссии, институты ООН", - подчеркнула она.
По словам постпреда, сегодня молодым и перспективным африканским странам "не посылают сигнала, который бы говорил: "ООН открыта для вас". "ООН открыта для вас, только если вам говорят "добро пожаловать", - заключила она.
Отвечая на вопрос о том, действует ли международное право одинаково для бедных и богатых стран, Тесфамариам указала: "Зависит от ситуации". "У нас были два решения суда – одно решение арбитража по островам Ханиш, а другое решение по границе между Эритреей и Эфиопией. Эти решения могут не устраивать кого-то на 100%, но они были справедливыми", - напомнила дипломат.
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По ее мнению, международное право может работать, если нет вмешательства в споры третьих сторон.
"Потому что даже в случае с Пограничной комиссией о делимитации эфиопо-эритрейской границы вмешательство было – госдеп пытался внести правки в решение, указывать членам, что делать и где должна проходить линия демаркации. Если вмешательства нет, думаю, международное право может нас всех объединять", – подчеркнула она.
Группа друзей в защиту Устава была создана в июле 2021 года при активном участии России. В нее, помимо России, входят такие страны, как Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, а также Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея и Эритрея.
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