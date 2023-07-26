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В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России - РИА Новости, 26.07.2023
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05:00 26.07.2023 (обновлено: 05:37 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/missiya-1886288431.html
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России - РИА Новости, 26.07.2023
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:00
2023-07-26T05:37
в мире
россия
китай
сергей шойгу
александр мацегора
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 26 июл — РИА Новости. В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). На стоянке перед аэровокзалом, где встречали российского министра и его делегацию, развевались флаги двух стран, там также выстроился почетный караул, а одна из женщин-военнослужащих КНА подарила Шойгу букет цветов. "Прошла церемония встречи военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны Российской Федерации и КНДР", — говорится в сообщении. По информации ЦТАК, встретить Шойгу приехали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, а также начальник главного политуправления КНА Чон Гён Тхэк и начальник генштаба КНА Пак Су Ир, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир. К самолету прибыли и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. Министры с улыбкой пожали друг другу руки.&quot;При сопровождении Кан Сун Нама Шойгу обошел почетный караул КНА&quot;, — сообщает агентство.Солдаты КНА встретили делегацию России "бурными аплодисментами", выражая "боевой привет и полную поддержку" армии и народу страны, которая для защиты своих суверенных прав и интересов, а также международной справедливости "борется против произвола и своеволия империалистов".На фотографиях ЦТАК можно насчитать не менее 950 военнослужащих, что встречали самолет российской делегации. Баннеры с приветствиями были развернуты как в аэропорту, так и по дороге следования делегации к месту ночлега. Кроме того, вдоль дорог цепочкой выстроились военнослужащие КНА, которые также приветствовали кортеж министра аплодисментами.Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в Министерстве обороны, визит будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Рабочая поездка продлится по 27 июля.
https://ria.ru/20230613/kndr-1877741833.html
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в мире, россия, китай, сергей шойгу, александр мацегора, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Китай, Сергей Шойгу, Александр Мацегора, КНДР (Северная Корея)
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России

ЦТАК: в КНДР прошла церемония встречи военной "миссии дружбы армии и народа" России

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНДР
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНДР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СЕУЛ, 26 июл — РИА Новости. В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
На стоянке перед аэровокзалом, где встречали российского министра и его делегацию, развевались флаги двух стран, там также выстроился почетный караул, а одна из женщин-военнослужащих КНА подарила Шойгу букет цветов.
"Прошла церемония встречи военной делегации Российской Федерации. Были исполнены гимны Российской Федерации и КНДР", — говорится в сообщении.
По информации ЦТАК, встретить Шойгу приехали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, а также начальник главного политуправления КНА Чон Гён Тхэк и начальник генштаба КНА Пак Су Ир, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир. К самолету прибыли и чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства.
Министры с улыбкой пожали друг другу руки.
«

"При сопровождении Кан Сун Нама Шойгу обошел почетный караул КНА", — сообщает агентство.

Солдаты КНА встретили делегацию России "бурными аплодисментами", выражая "боевой привет и полную поддержку" армии и народу страны, которая для защиты своих суверенных прав и интересов, а также международной справедливости "борется против произвола и своеволия империалистов".
На фотографиях ЦТАК можно насчитать не менее 950 военнослужащих, что встречали самолет российской делегации. Баннеры с приветствиями были развернуты как в аэропорту, так и по дороге следования делегации к месту ночлега. Кроме того, вдоль дорог цепочкой выстроились военнослужащие КНА, которые также приветствовали кортеж министра аплодисментами.
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.
Как подчеркнули в Министерстве обороны, визит будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.
Рабочая поездка продлится по 27 июля.
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