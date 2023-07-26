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Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире - РИА Новости, 26.07.2023
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00:52 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html
Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире - РИА Новости, 26.07.2023
Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:52
2023-07-26T00:52
илон маск
twitter
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире. "X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова", - написал он в Twitter. В последнем предложении Маск, видимо, сделал ошибку, которую исправил в комментариях, заменив глагол Make на Mark. Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип - вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. Он добавил, что лого еще будет дорабатываться.
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илон маск, twitter, технологии, в мире
Илон Маск, Twitter, Технологии, В мире
Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

© AP Photo / Patrick PleulИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире.
«
"X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова", - написал он в Twitter.
В последнем предложении Маск, видимо, сделал ошибку, которую исправил в комментариях, заменив глагол Make на Mark.
Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип - вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. Он добавил, что лого еще будет дорабатываться.
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