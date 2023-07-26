https://ria.ru/20230726/mask-1886281246.html

Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире - РИА Новости, 26.07.2023

Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T00:52

2023-07-26T00:52

2023-07-26T00:52

илон маск

twitter

технологии

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире. "X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова", - написал он в Twitter. В последнем предложении Маск, видимо, сделал ошибку, которую исправил в комментариях, заменив глагол Make на Mark. Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип - вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. Он добавил, что лого еще будет дорабатываться.

https://ria.ru/20230724/musk-1886052645.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, twitter, технологии, в мире