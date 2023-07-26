https://ria.ru/20230726/lavra-1886498616.html
Миссия России в ООН призвала мировое сообщество защитить настоятеля лавры
Миссия России в ООН призвала мировое сообщество защитить настоятеля лавры - РИА Новости, 26.07.2023
Миссия России в ООН призвала мировое сообщество защитить настоятеля лавры
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал на заседании СБ ООН международное сообщество выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:55
2023-07-26T22:55
2023-07-26T22:55
религия
россия
дмитрий полянский
оон
ситуация вокруг упц
служба безопасности украины
украина
донецкая народная республика
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ООН, 26 июл - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал на заседании СБ ООН международное сообщество выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, помещенного под стражу киевскими властями. "Духовного лидера миллионов верующих, пожилого и больного человека, нуждающегося в повседневном уходе, держат в тюремных застенках. Мы обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла", - сказал Полянский. По его словам, размах преследований киевским режимом священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной и общественной безопасности, "напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории". "Согласно опубликованному в начале апреля 2023 года отчету Службы безопасности Украины, с 2022 года она провела более 40 так называемых "комплексных контрразведывательных мероприятий". Только с октября 2022 года по май 2023 года СБУ провела порядка 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ по всей Украине", - рассказал Полянский. Как указал первый зампостпреда, почти 250 клирикам УПЦ был запрещен въезд на территорию страны – на родной земле они оказались изгоями. "В отношении священнослужителей, в том числе 14 епископов, возбуждено 61 уголовное дело по обвинениям в "госизмене" и "разжигании религиозной розни", 19 архиереев под различными предлогами были лишены украинского гражданства", - отметил он. "В феврале 2023 года по представлению киевского режима суд приговорил к семи годам тюрьмы по обвинению в "антиукраинской деятельности" священника УПЦ, захваченного киевскими силовиками на временно подконтрольной режиму территории Краснолиманского района ДНР. Всего были вынесены приговоры семерым священнослужителям", - заявил Полянский.
https://ria.ru/20230726/tserkov-1886496976.html
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россия, дмитрий полянский, оон, ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, украина, донецкая народная республика
Религия, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Служба безопасности Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
Миссия России в ООН призвала мировое сообщество защитить настоятеля лавры
Первый зампостпреда при ООН Полянский призвал мировые структуры защитить настоятеля лавры
ООН, 26 июл - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал на заседании СБ ООН международное сообщество выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, помещенного под стражу киевскими властями.
"Духовного лидера миллионов верующих, пожилого и больного человека, нуждающегося в повседневном уходе, держат в тюремных застенках. Мы обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла", - сказал Полянский.
Три епархии УПЦ призвали Киев прекратить преследование священнослужителей
По его словам, размах преследований киевским режимом священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной и общественной безопасности, "напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории".
"Согласно опубликованному в начале апреля 2023 года отчету Службы безопасности Украины
, с 2022 года она провела более 40 так называемых "комплексных контрразведывательных мероприятий". Только с октября 2022 года по май 2023 года СБУ
провела порядка 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ по всей Украине", - рассказал Полянский.
Как указал первый зампостпреда, почти 250 клирикам УПЦ был запрещен въезд на территорию страны – на родной земле они оказались изгоями.
"В отношении священнослужителей, в том числе 14 епископов, возбуждено 61 уголовное дело по обвинениям в "госизмене" и "разжигании религиозной розни", 19 архиереев под различными предлогами были лишены украинского гражданства", - отметил он.
"В феврале 2023 года по представлению киевского режима суд приговорил к семи годам тюрьмы по обвинению в "антиукраинской деятельности" священника УПЦ, захваченного киевскими силовиками на временно подконтрольной режиму территории Краснолиманского района ДНР
. Всего были вынесены приговоры семерым священнослужителям", - заявил Полянский.
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