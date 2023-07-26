https://ria.ru/20230726/lavra-1886414412.html

Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник

Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник - РИА Новости, 26.07.2023

Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник

ЮНЕСКО пытается вывезти с Украины православные святыни и исторические артефакты, появляются сообщения о появлении ценностей из Киево-Печерской лавры на... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:00

2023-07-26T16:00

2023-07-26T16:00

религия

украина

россия

киев

игорь фомин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мгимо

юнеско

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ЮНЕСКО пытается вывезти с Украины православные святыни и исторические артефакты, появляются сообщения о появлении ценностей из Киево-Печерской лавры на аукционах, рассказал настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам. "Причина для волнения о святынях, которые находятся на Украине, есть, и очень большая. Мы знаем, что ЮНЕСКО пытается всячески вывезти эти святыни, не только православные святыни, но и исторические артефакты. Появляются сообщения о том, что уже даже на аукционах можно встретить те или иные святыни и ценности, артефакты из Киево-Печерской лавры. Это трагедия, с которой соприкоснулась не только православная Церковь, но и вообще мировое сообщество культуры", – сказал Фомин во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченного ко Дню крещения Руси. Священник отметил, что на Украине православное христианство по-настоящему изгоняется. "Конечно, мы переживаем, молимся и надеемся, что до каких-то уж трагических моментов не дойдёт", – добавил Фомин. 1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России, отмечается в 2023 году. Русская православная церковь празднует День крещения Руси 28 июля. Ожидается, что в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

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украина, россия, киев, игорь фомин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мгимо, юнеско, ситуация вокруг упц, русская православная церковь, александр невский