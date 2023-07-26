https://ria.ru/20230726/lavra-1886414412.html
Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник
Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник - РИА Новости, 26.07.2023
Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник
ЮНЕСКО пытается вывезти с Украины православные святыни и исторические артефакты, появляются сообщения о появлении ценностей из Киево-Печерской лавры на... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:00
2023-07-26T16:00
2023-07-26T16:00
религия
украина
россия
киев
игорь фомин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
мгимо
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ЮНЕСКО пытается вывезти с Украины православные святыни и исторические артефакты, появляются сообщения о появлении ценностей из Киево-Печерской лавры на аукционах, рассказал настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам. "Причина для волнения о святынях, которые находятся на Украине, есть, и очень большая. Мы знаем, что ЮНЕСКО пытается всячески вывезти эти святыни, не только православные святыни, но и исторические артефакты. Появляются сообщения о том, что уже даже на аукционах можно встретить те или иные святыни и ценности, артефакты из Киево-Печерской лавры. Это трагедия, с которой соприкоснулась не только православная Церковь, но и вообще мировое сообщество культуры", – сказал Фомин во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченного ко Дню крещения Руси. Священник отметил, что на Украине православное христианство по-настоящему изгоняется. "Конечно, мы переживаем, молимся и надеемся, что до каких-то уж трагических моментов не дойдёт", – добавил Фомин. 1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России, отмечается в 2023 году. Русская православная церковь празднует День крещения Руси 28 июля. Ожидается, что в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_71eb146954a19903316445a433abcf73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, игорь фомин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мгимо, юнеско, ситуация вокруг упц, русская православная церковь, александр невский
Религия, Украина, Россия, Киев, Игорь Фомин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), МГИМО, ЮНЕСКО, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь, Александр Невский
Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник
Протоиерей Фомин: ценности Киево-Печерской лавры начали появляться на аукционах
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ЮНЕСКО пытается вывезти с Украины православные святыни и исторические артефакты, появляются сообщения о появлении ценностей из Киево-Печерской лавры на аукционах, рассказал настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.
Ранее Служба внешней разведки России
сообщила, что между Киевом
и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
"Причина для волнения о святынях, которые находятся на Украине, есть, и очень большая. Мы знаем, что ЮНЕСКО пытается всячески вывезти эти святыни, не только православные святыни, но и исторические артефакты. Появляются сообщения о том, что уже даже на аукционах можно встретить те или иные святыни и ценности, артефакты из Киево-Печерской лавры. Это трагедия, с которой соприкоснулась не только православная Церковь, но и вообще мировое сообщество культуры", – сказал Фомин во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченного ко Дню крещения Руси.
Священник отметил, что на Украине православное христианство по-настоящему изгоняется. "Конечно, мы переживаем, молимся и надеемся, что до каких-то уж трагических моментов не дойдёт", – добавил Фомин.
1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России, отмечается в 2023 году. Русская православная церковь
празднует День крещения Руси 28 июля. Ожидается, что в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру
на Боровицкой площади.
"Нас намеренно уничтожают". Как на линии фронта живет обитель старца Зосимы