https://ria.ru/20230726/kislitsin-1886418021.html

Срок давности по обвинению США россиянину Кислицину уже истек

Срок давности по обвинению США россиянину Кислицину уже истек - РИА Новости, 26.07.2023

Срок давности по обвинению США россиянину Кислицину уже истек

Срок давности по преступлению, которое США вменяют задержанному в Алма-Ате по их запросу гражданину России, уже истек, поэтому Россия надеется на возвращение... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:21

2023-07-26T16:21

2023-07-26T16:31

сша

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никита кислицин

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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Срок давности по преступлению, которое США вменяют задержанному в Алма-Ате по их запросу гражданину России, уже истек, поэтому Россия надеется на возвращение соотечественника на родину, сообщил консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов."По информации его (Кислицина - ред.) адвокатов, уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан предполагает, что выдача может состояться только в том случае, если по какому-либо преступлению, совершенному за рубежом, не истек срок давности. Американцы вменяют ему эпизод 2011 года, по которому, согласно казахстанским законам, срок действия уже прошел. Поэтому мы надеемся на правильное и правовое разрешение этого вопроса и возвращение нашего гражданина на родину", - сказал дипломат на брифинге.

https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881028263.html

сша

россия

казахстан

алма-ата

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, никита кислицин, казахстан, алма-ата