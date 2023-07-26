https://ria.ru/20230726/kislitsin-1886418021.html
Срок давности по обвинению США россиянину Кислицину уже истек
Срок давности по обвинению США россиянину Кислицину уже истек - РИА Новости, 26.07.2023
Срок давности по обвинению США россиянину Кислицину уже истек
Срок давности по преступлению, которое США вменяют задержанному в Алма-Ате по их запросу гражданину России, уже истек, поэтому Россия надеется на возвращение... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:21
2023-07-26T16:21
2023-07-26T16:31
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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Срок давности по преступлению, которое США вменяют задержанному в Алма-Ате по их запросу гражданину России, уже истек, поэтому Россия надеется на возвращение соотечественника на родину, сообщил консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов."По информации его (Кислицина - ред.) адвокатов, уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан предполагает, что выдача может состояться только в том случае, если по какому-либо преступлению, совершенному за рубежом, не истек срок давности. Американцы вменяют ему эпизод 2011 года, по которому, согласно казахстанским законам, срок действия уже прошел. Поэтому мы надеемся на правильное и правовое разрешение этого вопроса и возвращение нашего гражданина на родину", - сказал дипломат на брифинге.
https://ria.ru/20230629/kislitsin-1881028263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире, никита кислицин, казахстан, алма-ата
США, Россия, В мире, Никита Кислицин, Казахстан, Алма-Ата
Срок давности по обвинению США россиянину Кислицину уже истек
Консул: срок давности по преступлению, которое США вменяет Кислицину, уже истек
АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Срок давности по преступлению, которое США вменяют задержанному в Алма-Ате по их запросу гражданину России, уже истек, поэтому Россия надеется на возвращение соотечественника на родину, сообщил консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.
"По информации его (Кислицина - ред.) адвокатов, уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан предполагает, что выдача может состояться только в том случае, если по какому-либо преступлению, совершенному за рубежом, не истек срок давности. Американцы вменяют ему эпизод 2011 года, по которому, согласно казахстанским законам, срок действия уже прошел. Поэтому мы надеемся на правильное и правовое разрешение этого вопроса и возвращение нашего гражданина на родину", - сказал дипломат на брифинге.
В Астане сообщили, что Кислицин имеет право запросить убежище в Казахстане