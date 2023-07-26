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Российский консул посетил задержанного в Алма-Ате Кислицина - РИА Новости, 26.07.2023
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15:46 26.07.2023 (обновлено: 17:02 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/kislitsin-1886409354.html
Российский консул посетил задержанного в Алма-Ате Кислицина
Российский консул посетил задержанного в Алма-Ате Кислицина - РИА Новости, 26.07.2023
Российский консул посетил задержанного в Алма-Ате Кислицина
Консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что встретился в среду в СИЗО с задержанным в Казахстане по запросу США,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:46
2023-07-26T17:02
алма-ата
россия
казахстан
в мире
никита кислицин
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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что встретился в среду в СИЗО с задержанным в Казахстане по запросу США, оформленному через Интерпол, сотрудником российской компании F.A.C.C.T. Никитой Кислициным."Сегодня сотрудник генконсульства встречался с задержанным гражданином Российской Федерации Кислициным, который впервые в истории наших двусторонних с Казахстаном отношений был заключен под стражу по запросу американских спецслужб, который они оформили через Интерпол", - сказал Оганов на брифинге. По словам дипломата, Кислицин не имеет претензий к правоохранительным органам Казахстана, сотрудникам СИЗО, где он содержится, не жалуется на условия содержания, а также не намерен просить в Казахстане убежища и хочет вернуться в Россию.Говоря об условиях содержания россиянина, дипломат сообщил, что тот содержится в камере, где находятся 10 человек, в том числе четыре гражданина России. "Питание нормальное, условия нормальные", - добавил он. По словам Оганова, нанятые работодателем Кислицина адвокаты имеют возможность встречаться с ним в любое необходимое для этого время.Он также сообщил, что "каких-либо следственных действий или посещения его следователями" не было. "По его словам, никакие угрозы в его адрес не поступали и о каких-либо попытках американцев выйти на контакт с нашим гражданином нам также не известно", - добавил дипломат.По словам дипломата, процессуальные сроки рассмотрения вопроса об экстрадиции уже истекают. "Если мне не изменяет память, то уголовно-процессуальный кодекс отводит на все процедуры 45 суток, а прошло уже 36. По идее, судебное решение о его задержании (принято - ред.) на срок 40 дней, по его словам. Соответственно, если другого решения не будет, то мы очень надеемся на положительный исход этой проблемы и возвращение нашего гражданина на родину", - сказал он.Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в Штаты.По информации генпрокуратуры, намерение требовать выдачу Кислицина подтвердили США и Россия. По состоянию на 18 июля, по данным надзорного ведомства, запрос РФ уже находился на рассмотрении, американский запрос в страну к тому моменту еще не поступил. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления.Замгенпрокурора страны Улан Байжанов ранее сообщил РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.
https://ria.ru/20230726/sachkov-1886359749.html
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алма-ата, россия, казахстан, в мире, никита кислицин
Алма-Ата, Россия, Казахстан, В мире, Никита Кислицин
Российский консул посетил задержанного в Алма-Ате Кислицина

Российский консул: задержанный в Алма-Ате Кислицин не имеет претензий к сотрудникам СИЗО

© Фото : F.A.C.C.T.Никита Кислицин
Никита Кислицин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : F.A.C.C.T.
Никита Кислицин. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что встретился в среду в СИЗО с задержанным в Казахстане по запросу США, оформленному через Интерпол, сотрудником российской компании F.A.C.C.T. Никитой Кислициным.
"Сегодня сотрудник генконсульства встречался с задержанным гражданином Российской Федерации Кислициным, который впервые в истории наших двусторонних с Казахстаном отношений был заключен под стражу по запросу американских спецслужб, который они оформили через Интерпол", - сказал Оганов на брифинге. По словам дипломата, Кислицин не имеет претензий к правоохранительным органам Казахстана, сотрудникам СИЗО, где он содержится, не жалуется на условия содержания, а также не намерен просить в Казахстане убежища и хочет вернуться в Россию.
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Вчера, 13:17
Говоря об условиях содержания россиянина, дипломат сообщил, что тот содержится в камере, где находятся 10 человек, в том числе четыре гражданина России. "Питание нормальное, условия нормальные", - добавил он. По словам Оганова, нанятые работодателем Кислицина адвокаты имеют возможность встречаться с ним в любое необходимое для этого время.
Он также сообщил, что "каких-либо следственных действий или посещения его следователями" не было. "По его словам, никакие угрозы в его адрес не поступали и о каких-либо попытках американцев выйти на контакт с нашим гражданином нам также не известно", - добавил дипломат.
По словам дипломата, процессуальные сроки рассмотрения вопроса об экстрадиции уже истекают. "Если мне не изменяет память, то уголовно-процессуальный кодекс отводит на все процедуры 45 суток, а прошло уже 36. По идее, судебное решение о его задержании (принято - ред.) на срок 40 дней, по его словам. Соответственно, если другого решения не будет, то мы очень надеемся на положительный исход этой проблемы и возвращение нашего гражданина на родину", - сказал он.
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Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в Штаты.
По информации генпрокуратуры, намерение требовать выдачу Кислицина подтвердили США и Россия. По состоянию на 18 июля, по данным надзорного ведомства, запрос РФ уже находился на рассмотрении, американский запрос в страну к тому моменту еще не поступил. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления.
Замгенпрокурора страны Улан Байжанов ранее сообщил РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.
Здание прокуратуры Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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