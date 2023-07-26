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В День крещения Руси состоится всероссийская премьера фильма о Херсонесе - РИА Новости, 26.07.2023
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Культура
 
15:52 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/khersones-1886404410.html
В День крещения Руси состоится всероссийская премьера фильма о Херсонесе
В День крещения Руси состоится всероссийская премьера фильма о Херсонесе - РИА Новости, 26.07.2023
В День крещения Руси состоится всероссийская премьера фильма о Херсонесе
Всероссийская премьера нового документального фильма о Херсонесе Таврическом состоится 28 июля в День крещения Руси. Об этом сообщили на странице фонда "Моя... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:52
2023-07-26T15:52
культура
херсонес таврический (заповедник)
херсонес
санкт-петербург
москва
государственный эрмитаж
республика крым
россия
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Всероссийская премьера нового документального фильма о Херсонесе Таврическом состоится 28 июля в День крещения Руси. Об этом сообщили на странице фонда "Моя история" во "ВКонтакте". Картина станет первой работой о древнем городе, которая объединит в себе сразу несколько форматов. Благодаря российским документалистам зрители смогут перенестись в историю прошлых веков. Их ждут "3D-реконструкция древней архитектуры, актерская игра, анимация и кадры новейших археологических раскопок", отмечается в пресс-релизе. В работе надо проектом участвовали историки, реконструкторы, писатели, музыканты, поисковики, костюмеры и композиторы. В основу фильма вошли тысячи научных разработок. Херсонес Таврический был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Город просуществовал вплоть до XIV века. В 1827 году начались первые раскопки с научными целями, в результате которых были открыты три храма. Самые ценные находки полиса попали в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный исторический музей и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве.
https://ria.ru/20230712/arkheologiya-1883556710.html
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херсонес таврический (заповедник), херсонес, санкт-петербург, москва, государственный эрмитаж, республика крым, россия
Культура, Херсонес Таврический (заповедник), Херсонес, Санкт-Петербург, Москва, Государственный Эрмитаж, Республика Крым, Россия
В День крещения Руси состоится всероссийская премьера фильма о Херсонесе

Всероссийская премьера нового документального фильма о Херсонесе состоится 28 июля

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Всероссийская премьера нового документального фильма о Херсонесе Таврическом состоится 28 июля в День крещения Руси. Об этом сообщили на странице фонда "Моя история" во "ВКонтакте".
Картина станет первой работой о древнем городе, которая объединит в себе сразу несколько форматов. Благодаря российским документалистам зрители смогут перенестись в историю прошлых веков. Их ждут "3D-реконструкция древней архитектуры, актерская игра, анимация и кадры новейших археологических раскопок", отмечается в пресс-релизе.
В работе надо проектом участвовали историки, реконструкторы, писатели, музыканты, поисковики, костюмеры и композиторы. В основу фильма вошли тысячи научных разработок.
Херсонес Таврический был основан древними греками на юго-западном побережье Крыма. Город просуществовал вплоть до XIV века. В 1827 году начались первые раскопки с научными целями, в результате которых были открыты три храма.
Самые ценные находки полиса попали в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный исторический музей и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве.
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КультураХерсонес Таврический (заповедник)ХерсонесСанкт-ПетербургМоскваГосударственный ЭрмитажРеспублика КрымРоссия
 
 
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