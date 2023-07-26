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Новгородская область получит 400 млн рублей в рамках "Профессионалитета" - РИА Новости, 26.07.2023
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Новгородская область получит 400 млн рублей в рамках "Профессионалитета"
Новгородская область получит 400 млн рублей в рамках "Профессионалитета" - РИА Новости, 26.07.2023
Новгородская область получит 400 млн рублей в рамках "Профессионалитета"
Три производственно-образовательных кластера прошли конкурсный отбор на федеральном уровне и будут созданы в Новгородской области в 2024 году в рамках... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:31
2023-07-26T22:31
новгородская область
россия
великий новгород
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июл – РИА Новости. Три производственно-образовательных кластера прошли конкурсный отбор на федеральном уровне и будут созданы в Новгородской области в 2024 году в рамках реализации госпрограммы "Профессионалитет", сообщил в своем официальном Telegram-канале глава региона Андрей Никитин.Об основных направлениях реализации программы губернатор рассказал в среду во время рабочего совещания с вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой."Три кластера прошли конкурсный отбор на уровне федерации. Сумма федерального гранта - по 100 миллионов рублей на кластер с региональным софинансированием по 20 миллионов на каждый плюс участие капитала бизнеса. Это химическая промышленность, радиоэлектроника, строительство. Колледжи будут развивать в этих отраслях совместные программы под запрос наших предприятий", - написал Никитин.Также глава региона поблагодарил Голикову за решение о выделении дополнительного финансирования для флагманского проекта в социальной сфере – строительства Дома ветеранов. "Работы ведем ускоренными темпами, завершим объект досрочно", - отметил Никитин.Кроме того, губернатор обсудил подготовку к финалу чемпионата высоких технологий, который пройдет с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде. "Ждем в гости команды из более чем 25 регионов, всего же соревнования посетят пять тысяч участников и гостей", - написал глава региона.
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новгородская область, россия, великий новгород, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Россия, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)
Новгородская область получит 400 млн рублей в рамках "Профессионалитета"

Новгородская область получит гранты на 400 миллионов рублей в рамках "Профессионалитета"

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на Белую башню в Великом Новгороде
Вид на Белую башню в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на Белую башню в Великом Новгороде. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июл – РИА Новости. Три производственно-образовательных кластера прошли конкурсный отбор на федеральном уровне и будут созданы в Новгородской области в 2024 году в рамках реализации госпрограммы "Профессионалитет", сообщил в своем официальном Telegram-канале глава региона Андрей Никитин.
Об основных направлениях реализации программы губернатор рассказал в среду во время рабочего совещания с вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой.
"Три кластера прошли конкурсный отбор на уровне федерации. Сумма федерального гранта - по 100 миллионов рублей на кластер с региональным софинансированием по 20 миллионов на каждый плюс участие капитала бизнеса. Это химическая промышленность, радиоэлектроника, строительство. Колледжи будут развивать в этих отраслях совместные программы под запрос наших предприятий", - написал Никитин.
Также глава региона поблагодарил Голикову за решение о выделении дополнительного финансирования для флагманского проекта в социальной сфере – строительства Дома ветеранов. "Работы ведем ускоренными темпами, завершим объект досрочно", - отметил Никитин.
Кроме того, губернатор обсудил подготовку к финалу чемпионата высоких технологий, который пройдет с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде. "Ждем в гости команды из более чем 25 регионов, всего же соревнования посетят пять тысяч участников и гостей", - написал глава региона.
Тренировка космонавтов - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Новгородская область станет площадкой отбора космонавтов, заявил губернатор
13 июля, 13:41
 
Новгородская областьРоссияВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)
 
 
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