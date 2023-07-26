https://ria.ru/20230726/glioma-1886174146.html

"Подправили геном". Ученые из России продвинулись в борьбе с глиобластомой

"Подправили геном". Ученые из России продвинулись в борьбе с глиобластомой - РИА Новости, 26.07.2023

"Подправили геном". Ученые из России продвинулись в борьбе с глиобластомой

Более половины злокачественных опухолей мозга — глиобластомы. Это быстротекущее агрессивное заболевание, не оставляющее человеку шансов прожить еще хотя бы пару РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:03

наука

медицина

здоровье

рак

сибирское отделение ран

российская академия наук

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

томск

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Более половины злокачественных опухолей мозга — глиобластомы. Это быстротекущее агрессивное заболевание, не оставляющее человеку шансов прожить еще хотя бы пару лет. Российские ученые работают сразу в нескольких направлениях, чтобы дать надежду на исцеление.Поражает весь мозгГлиомы — это злокачественные опухоли, которые образуются в головном и спинном мозге, в клетках глии. Их самая агрессивная стадия — глиобластома."У нее очень плохой прогноз. Несмотря на лечение, в среднем больные живут около 15 месяцев", — говорит научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ, кандидат медицинских наук Анастасия Рябова.Глиобластома вырастает буквально за два-три месяца, поэтому какого-либо скрининга для ее раннего выявления не существует. Симптомы неврологические: головная боль, судороги, двигательные расстройства, потеря координации."Похоже на инсульт. Зачастую от него и лечат, а потом выясняется, что у пациента опухоль", — отмечает врач.Человека отправляют на МРТ и, если подозрения подтверждаются, назначают операцию. Окончательный диагноз ставят по результатам биопсии с генетическими исследованиями. Затем — химио- и лучевая терапия. Но болезнь быстро возвращается."Дело в том, что глиобластома — это не локальная опухоль, она распространяется диффузно. Отдельные ее клетки находятся даже в другом полушарии, поэтому могут быть дистантные рецидивы. Вылечили в одном месте, а она запрогрессировала в другом", — объясняет Анастасия Рябова.Последний химиопрепарат, эффективный при глиобластоме, зарегистрировали два десятка лет назад. С тех пор никакого прогресса. Нужны принципиально новые подходы, которые не только существенно продлят жизнь больного, но и поддержат его дееспособность."Опухоль в головном мозге снижает качество жизни и родственников пациентов. Зачастую им приходится увольняться, чтобы ухаживать за близким человеком", — уточняет эксперт.Уникальный пациентПятилетний порог выживаемости при глиобластоме перешагивают единицы. Одна из них — Мария Юрова. В 2017-м ей удалили опухоль, но та сразу принялась снова расти. Когда испробовали все способы лечения, молодая женщина обратилась в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге, где занимаются иммунотерапией опухолей головного мозга.Это экспериментальный метод, побираемый под конкретного пациента, чтобы усилить Т-клеточный ответ. Проще говоря, организм сам начинает уничтожать злокачественное образование. Иммунотерапию еще называют вакциной от рака. Мария прошла несколько курсов лечения и продолжает бороться с заболеванием.Вирусы против ракаОдин из перспективных подходов — применение онколитических вирусов, способных разрушать раковые клетки. В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ "Вектор" и компанией "Онкостар" создали препарат, получивший разрешение на клинические испытания.Ученые взяли за основу осповакцину, которую с 1920-х привили миллиардам людей на планете."Мы немного подправили вирус, вырезав гены ростового фактора и тимидинкиназы. Без них он утратил способность размножаться в каких-либо клетках, кроме раковых, и ослабел примерно в 200 раз", — рассказывает заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Рихтер. В отличие от здоровых клеток, в раковых сильный метаболизм, там достаточно активных ферментов для репродукции вируса.В 2021-м препарат начали испытывать на пациентках в терминальной стадии рака молочной железы — в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Сейчас исследования продолжаются в четырех медицинских центрах. В них участвую около 30 человек. Осложнений пока не обнаружили.Выяснилось, что лекарство эффективно подавляет рост клеток опухолей головного мозга. Уже в этом году ученые планируют приступить к клиническим испытаниям препарата для терапии глиом.В мире одобрен только один препарат на основе онколитического вируса — "Имлигик" для терапии меланомы. Там вирус простого герпеса I типа. В Японии в конце прошлого года разрешили похожее средство для борьбы с глиомами.Точно в цель"Любое злокачественное новообразование возникает из одной единственной клетки-предшественницы. В какой-то момент происходит генетическая поломка, которая заставляет клетку неограниченно и быстро делиться", — говорит заведующий лабораторией первичного биоскрининга, клеточных и генных технологий УрФУ (создана по мегагранту Минобрнауки России) кандидат медицинских наук Всеволод Мелехин. Дело в том, добавляет он, что в клетке есть две системы: одна стимулирует рост, другая — наоборот, тормозит. Если баланс нарушается, образуется злокачественная опухоль."Глиобластома возникает в клетках глии — астроцитах. Молекулярные изменения в них вызывают бурный рост, пролиферацию и распространение опухоли. Очаг распространяется в окружающие ткани. Это можно увидеть на МРТ", — продолжает исследователь.Локализация осложняет диагностику и лечение глиобластомы. Нельзя отсечь слишком много оперативным путем, потому что повредишь ткани головного мозга. Из-за гематоэнцефалического барьера годится далеко не всякая химиотерапия. Нужны особые низкомолекулярные соединения, которые из кровотока проникнут в мозг. Их синтезируют химики, а биоинформатики ищут те, что воздействуют на опухоль, причем избирательно, не затрагивая здоровые ткани."Допустим, в опухолевой клетке какой-то белок выполняет важную функцию, а в здоровой он не столь важен. Его блокировка убьет опухолевые клетки и не повредит окружающим. Это одно из направлений разработки лекарств", — уточняет Всеволод Мелехин.В его лаборатории проверили уже тысячи соединений и нашли два десятка весьма перспективных. Пять тестируют на культурах клеток. Если результаты будут хорошие, перейдут к экспериментам с лабораторными животными.

https://ria.ru/20190921/1558939113.html

https://ria.ru/20211117/lechenie-1759474378.html

https://ria.ru/20210923/uskoritel-1751478862.html

томск

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

медицина, здоровье, рак, сибирское отделение ран, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), томск, онкология, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"