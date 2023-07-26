https://ria.ru/20230726/festival-1886744546.html

На "RT.Док: Время героев" расскажут, как противостоять фейкам

На "RT.Док: Время героев" расскажут, как противостоять фейкам - РИА Новости, 28.07.2023

На "RT.Док: Время героев" расскажут, как противостоять фейкам

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в рамках фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" расскажут, как не попасться на... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-26T04:45

2023-07-26T04:45

2023-07-28T00:14

казань

москва

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

краснодар

общество

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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в рамках фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" расскажут, как не попасться на уловки оппонентов в ходе информационной войны и противостоять фейкам. Во вторник в Казани открылся международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Зрители в течение трех дней увидят 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, созданных журналистами ведущих федеральных каналов, независимыми, иностранными журналистами, журналистами телеканала RT. Вован и Лексус в среду проведут дискуссию по теме информационных войн. "Кино или какие-то другие видеоматериалы так или иначе влияют на общественное сознание, в том числе негативно. Мы будем рассказывать, какие есть негативные примеры подобного влияния со стороны наших оппонентов и как на эти уловки не попасться… Расскажем многие секреты наших оппонентов, которые ведут против нас информационную войну,", - сказал Столяров журналистам во время открытия фестиваля. Также, по его словам, пранкеры дадут советы, как отличать достоверную информацию от фейковой, как в этом разбираться. Как отметил Кузнецов, главное в противостоянии фейковой информации - поменьше эмоций, потому что не на разумное, а именно на эмоциональное восприятие, в первую очередь, рассчитывает оппонент. "Мы должны стараться, прежде всего, думать. Надо ко всему осторожно подходить", - посоветовал он. Фестиваль, по мнению пранкеров, также важен для популяризации героев, их опыта. "В нашей стране очень много героев - людей, которые жертвуют собой ради общего дела, ради нашей страны. И очень важно показывать их судьбу, показывать их личности, делать так, чтобы они так или иначе были известны другим", - сказал Столяров. По его словам, важно, чтобы многие хотели опираться на опыт этих героев, понимать их мотивацию. И документальное кино как раз и решает эту задачу. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.

https://ria.ru/20230726/festival-1886744254.html

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казань

москва

краснодар

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казань, москва, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), краснодар, общество