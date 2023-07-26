https://ria.ru/20230726/fabrika-1886457847.html
Темрезов: в КЧР открылась швейная фабрика для нужд гособоронзаказа
Темрезов: в КЧР открылась швейная фабрика для нужд гособоронзаказа - РИА Новости, 26.07.2023
Темрезов: в КЧР открылась швейная фабрика для нужд гособоронзаказа
В Карачаево-Черкесии открылась швейная фабрика по производству одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:24
2023-07-26T18:24
2023-07-26T18:24
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
карачаевский район
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ЧЕРКЕССК, 26 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась швейная фабрика по производству одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий легкой промышленности, сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале Рашид Темрезов. Швейная фабрика "Красный Восток" открылась в одноименном селе. Предприятие – обособленное подразделение ООО "ВоенТекстильПром". На нем шьют костюмы и халаты для хирургов, постельное белье для армии России. Производственные мощности фабрики позволяют выпускать несколько тысяч изделий в смену в зависимости от вида продукции. На сегодняшний день на фабрике работают 90 человек. В дальнейшем планируется создать от 150 до 300 рабочих мест. Глава КЧР назвал открытие фабрики важным событием не только в сфере развития промышленности республики и создания новых рабочих мест. "Кроме того, это вклад в общее дело, которое объединило всех граждан нашей страны, - в победу России в непростой схватке за сохранение независимости и уничтожение неонацизма", - написал глава республики.
https://ria.ru/20230707/produktsiya-1882810780.html
карачаевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), карачаевский район
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Карачаевский район
ЧЕРКЕССК, 26 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась швейная фабрика по производству одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий легкой промышленности, сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале Рашид Темрезов.
Швейная фабрика "Красный Восток" открылась в одноименном селе. Предприятие – обособленное подразделение ООО "ВоенТекстильПром". На нем шьют костюмы и халаты для хирургов, постельное белье для армии России
. Производственные мощности фабрики позволяют выпускать несколько тысяч изделий в смену в зависимости от вида продукции.
На сегодняшний день на фабрике работают 90 человек. В дальнейшем планируется создать от 150 до 300 рабочих мест.
Глава КЧР назвал открытие фабрики важным событием не только в сфере развития промышленности республики и создания новых рабочих мест. "Кроме того, это вклад в общее дело, которое объединило всех граждан нашей страны, - в победу России в непростой схватке за сохранение независимости и уничтожение неонацизма", - написал глава республики.
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