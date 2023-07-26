https://ria.ru/20230726/fabrika-1886457847.html

Темрезов: в КЧР открылась швейная фабрика для нужд гособоронзаказа

Темрезов: в КЧР открылась швейная фабрика для нужд гособоронзаказа - РИА Новости, 26.07.2023

Темрезов: в КЧР открылась швейная фабрика для нужд гособоронзаказа

В Карачаево-Черкесии открылась швейная фабрика по производству одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:24

2023-07-26T18:24

2023-07-26T18:24

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

карачаевский район

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ЧЕРКЕССК, 26 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась швейная фабрика по производству одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий легкой промышленности, сообщил глава КЧР в своем телеграм-канале Рашид Темрезов. Швейная фабрика "Красный Восток" открылась в одноименном селе. Предприятие – обособленное подразделение ООО "ВоенТекстильПром". На нем шьют костюмы и халаты для хирургов, постельное белье для армии России. Производственные мощности фабрики позволяют выпускать несколько тысяч изделий в смену в зависимости от вида продукции. На сегодняшний день на фабрике работают 90 человек. В дальнейшем планируется создать от 150 до 300 рабочих мест. Глава КЧР назвал открытие фабрики важным событием не только в сфере развития промышленности республики и создания новых рабочих мест. "Кроме того, это вклад в общее дело, которое объединило всех граждан нашей страны, - в победу России в непростой схватке за сохранение независимости и уничтожение неонацизма", - написал глава республики.

https://ria.ru/20230707/produktsiya-1882810780.html

карачаевский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), карачаевский район